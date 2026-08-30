福岡ダイエーホークスで球団代表などを務めた瀬戸山隆三氏が25日、YouTubeチャンネル『フルタの方程式【古田敦也 公式チャンネル】』で公開された動画「『世界の王貞治を福岡に』常勝ホークス誕生の裏にあった 壮絶な確執と事件の数々【球団経営バイブル】」に出演。王貞治氏をダイエー監督に招へいするまでの交渉を振り返った。

王貞治氏

王貞治氏とダイエー監督就任交渉「福岡の長男になってください」

1995年シーズンからダイエーの指揮を執った王氏。当時の交渉について、瀬戸山氏は「94年の1月に根本(陸夫)さんと王さんと3人でお会いして。で、根本さんは監督ですから、『自分はもう会えないから、後は瀬戸山と月1回やってやってくれ』ということで」と回顧した。

その後、王氏から「監督を引き受けるのは無理でも、会うだけだったら大丈夫ですよ」と言われたことから、月1回の面会が始まったという。しかし王氏は当初、「自分は巨人しか知らないし、セ・リーグしか知らないし、東京しか知らないので、福岡で監督を引き受けるのは難しい、無理です」と就任に難色を示していた。

それでも根本さんからは「会うということは可能性があるということだから、なんとか行け」と指示されたという。瀬戸山氏は、その際に「長嶋(茂雄)さんが巨人の監督をしている間に福岡へ来ていただいて、20世紀の間にON対決をしないといけない。でないと野球界は、サッカーに負けてしまう」「福岡のドームは王さんのために作ったんだ」「福岡の長男になってください」と伝えるよう求められたと振り返った。

そういった粘り強い交渉の末、王氏はダイエー監督への就任を決断。2000年には、長嶋さん率いる巨人と王氏率いるダイエーが日本シリーズで対戦し、“ON対決”が実現することとなった。

一連の経緯を聞いた古田敦也氏は、「王さんが行かれたっていうのは、ビッグニュースですよね、やっぱり。ジャイアンツの方ってイメージですから」と語り、当時のインパクトを振り返っていた。