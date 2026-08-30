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【ロ 4-5 日】
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試合終了
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OUT
2番 山口 航輝 見逃し三振 3アウト
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OUT
1番 藤原 恭大 レフトフライ 2アウト
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OUT
9番 山﨑 剛 空振り三振 1アウト
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OUT
守備交代：レフト 野村 佑希 に代わって 5番 細川 凌平
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OUT
守備交代：ライト 細川 凌平 に代わって 4番 野村 佑希
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OUT
投手交代：ピッチャー 堀 瑞輝 に代わって 10番 柳川 大晟
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OUT
5番 細川 凌平 セカンドゴロ 3アウト
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OUT
4番 野村 佑希 レフトフライ 2アウト
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OUT
3番 Ｆ・レイエス ライトフライ 1アウト
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OUT
守備交代：ファースト 佐藤 都志也 に代わって 8番 Ｎ・ソト
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OUT
守備交代：キャッチャー 代打 Ｎ・ソト に代わって 3番 佐藤 都志也
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OUT
投手交代：ピッチャー 鈴木 昭汰 に代わって 10番 八木 彬
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OUT
8番 Ｎ・ソト 空振り三振 3アウト
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OUT
代打：松川 虎生 に代わって 8番 Ｎ・ソト
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OUT
7番 山本 大斗 見逃し三振 2アウト
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OUT
6番 小川 龍成 空振り三振 1アウト
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OUT
守備交代：ショート 大塚 瑠晏 に代わって 9番 山縣 秀
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OUT
守備交代：センター 野村 佑希 に代わって 7番 Ｒ・カストロ
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OUT
守備交代：サード Ｒ・カストロ に代わって 6番 大塚 瑠晏
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OUT
守備交代：ライト 水谷 瞬 に代わって 5番 細川 凌平
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OUT
守備交代：レフト 細川 凌平 に代わって 4番 野村 佑希
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OUT
守備交代：セカンド 山縣 秀 に代わって 1番 奈良間 大己
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OUT
投手交代：ピッチャー 福島 蓮 に代わって 10番 堀 瑞輝
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OUT
2番 清宮 幸太郎 ファーストゴロ 3アウト
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OUT
ロ4-5日
1番 水谷 瞬 センターヒット 日本ハム得点！ ロ 4-5 日 2アウト
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OUT
1塁ランナー山縣 秀 盗塁成功 ランナー：2塁
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OUT
9番 山縣 秀 レフトヒット ランナー：1塁
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OUT
8番 進藤 勇也 ライトフライ 1アウト
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OUT
投手交代：ピッチャー 田中 晴也 に代わって 10番 鈴木 昭汰
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OUT
5番 寺地 隆成 レフトフライ 3アウト
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OUT
守備交代：レフト 今川 優馬 に代わって 5番 細川 凌平
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OUT
4番 安田 尚憲 レフトヒット ランナー：1、2塁
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OUT
3番 佐藤 都志也 空振り三振 2アウト
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OUT
2番 山口 航輝 サードフライ 1アウト
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OUT
1番 藤原 恭大 フォアボール ランナー：1塁
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OUT
7番 Ｒ・カストロ 見逃し三振 3アウト
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OUT
6番 大塚 瑠晏 空振り三振 2アウト
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OUT
5番 今川 優馬 センターフライ 1アウト
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OUT
9番 山﨑 剛 ショートファウルフライ 3アウト
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OUT
8番 松川 虎生 空振り三振 2アウト
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OUT
7番 山本 大斗 見逃し三振 1アウト
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OUT
投手交代：ピッチャー 有原 航平 に代わって 10番 福島 蓮
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OUT
4番 野村 佑希 セカンドライナー 3アウト
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OUT
3番 Ｆ・レイエス センターフライ 2アウト
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OUT
ロ4-4日
2番 清宮 幸太郎 レフトホームラン 日本ハム得点！ ロ 4-4 日
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OUT
1番 水谷 瞬 ライトヒット ランナー：1塁
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OUT
9番 山縣 秀 セカンドゴロ 1アウト
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OUT
ロ4-2日
8番 進藤 勇也 レフトホームラン 日本ハム得点！ ロ 4-2 日
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OUT
6番 小川 龍成 セカンドゴロ 3アウト
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OUT
サード Ｒ・カストロが悪送球 ランナー：1塁
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OUT
5番 寺地 隆成 サードエラー ランナー：1塁
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OUT
ロ4-1日
4番 安田 尚憲 レフトホームラン ロッテ得点！ ロ 4-1 日
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OUT
3番 佐藤 都志也 ファーストダブルプレイ 2アウト ランナー：3塁
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OUT
2番 山口 航輝 レフトヒット ランナー：1、2塁
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OUT
1番 藤原 恭大 ライトヒット ランナー：1塁
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OUT
7番 Ｒ・カストロ 空振り三振 3アウト
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OUT
6番 大塚 瑠晏 セカンドゴロ 2アウト
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OUT
5番 今川 優馬 センターフライ 1アウト
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OUT
9番 山﨑 剛 空振り三振 3アウト
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OUT
8番 松川 虎生 空振り三振 2アウト
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OUT
7番 山本 大斗 セカンドライナー 1アウト
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OUT
4番 野村 佑希 キャッチャーファウルフライ 3アウト
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OUT
3番 Ｆ・レイエス 空振り三振 2アウト
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OUT
2番 清宮 幸太郎 センターフライ 1アウト
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OUT
6番 小川 龍成 セカンドゴロ 3アウト
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OUT
5番 寺地 隆成 空振り三振 2アウト
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OUT
4番 安田 尚憲 フォアボール ランナー：1、2、3塁
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OUT
3番 佐藤 都志也 ライトヒット ランナー：1、2塁
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OUT
2番 山口 航輝 センターヒット ランナー：1塁
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OUT
1番 藤原 恭大 センターフライ 1アウト
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OUT
1番 水谷 瞬 空振り三振 3アウト
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OUT
9番 山縣 秀 フォアボール ランナー：1、3塁
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OUT
8番 進藤 勇也 ライトファウルフライ 2アウト ランナー：3塁
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OUT
7番 Ｒ・カストロ センターツーベースヒット ランナー：2塁
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OUT
6番 大塚 瑠晏 空振り三振 1アウト
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OUT
9番 山﨑 剛 ショートゴロ 3アウト
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OUT
8番 松川 虎生 セカンドダブルプレイ 2アウト
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OUT
7番 山本 大斗 フォアボール ランナー：1塁
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OUT
5番 今川 優馬 セカンドフライ 3アウト
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OUT
ロ2-1日
4番 野村 佑希 セカンドゴロ 日本ハム得点！ ロ 2-1 日 2アウト ランナー：3塁
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OUT
3番 Ｆ・レイエス レフトツーベースヒット ランナー：2、3塁
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OUT
ファースト 佐藤 都志也がファンブル ランナー：1塁
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OUT
2番 清宮 幸太郎 ファーストエラー ランナー：1塁
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OUT
1番 水谷 瞬 ライトフライ 1アウト
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OUT
6番 小川 龍成 センターフライ 3アウト
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OUT
ロ2-0日
5番 寺地 隆成 センターヒット ロッテ得点！ ロ 2-0 日 ランナー：1塁
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OUT
4番 安田 尚憲 ファーストゴロ 2アウト ランナー：2、3塁
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OUT
ファースト 清宮 幸太郎が後逸 ランナー：1、2塁
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OUT
3番 佐藤 都志也 ファーストエラー ランナー：1、2塁
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OUT
2番 山口 航輝 ライトヒット ランナー：1塁
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OUT
1番 藤原 恭大 ファーストゴロ 1アウト
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