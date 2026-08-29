ヤクルトが8点差で広島に勝利

先発投手：ヤクルトは高橋 奎二が5回0失点の好投（1安打9奪三振）、広島の玉村 昇悟は4回3失点で敗戦投手 得点経過： 1回表：ヤクルトが1点を追加 4回表：ヤクルトが2点を追加 5回表：ヤクルトが1点を追加 注目選手：ヤクルトの山田 哲人が1本塁打、2得点の活躍、ヤクルトの長岡 秀樹が2打点の活躍、ヤクルトの内山 壮真が2打点の活躍。

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