話題の韓国ラッパーLuci Gangが初来日、アジア・インディーの祭典「BiKN shibuya 2026」第1弾で7組発表

日本とアジアをつなぐ音楽イベント「BiKN shibuya 2026」が、11月8日（日）に東京・渋谷で開催されることが決定。今年はSpotify O-EAST、Spotify O-nest、7thFLOOR、duo MUSIC EXCHANGEを舞台に展開される。第1弾ラインナップとして計7組の出演が発表された。

なかでも注目は、初来日となる韓国のLuci Gang。K-HIPHOPの枠にとどまらず、軽快な2STEPやUKガラージを取り入れたサウンドが日本でも注目を集めている。同じく韓国からは、渋谷系やシティポップ、フリーソウルなどの影響を取り入れ、韓国大衆音楽賞に2年連続・計4部門でノミネートされたHyelyn Jooも出演する。

さらに、中国本土出身のDJとして初めてTomorrowlandに出演し、オルタナティブ・エレクトロニックバンドMandarinでも活動するプロデューサー／シンガーのChaceが登場。中国・重慶からは、インディーロックに電子音楽、ファンク、ポップを掛け合わせたオール・フィメール・バンド、Dekopon Escapingが出演。中国・成都からは、New Orderのヨーロッパツアーにも帯同し、ダークウェイヴやポストパンクと映像演出を融合させるSTOLENが参加する。

また、Spotify月間リスナー約400万人を擁し、代表曲「Anything You Want」が2億回再生を超えるインドネシアのReality Clubは、7年ぶりの来日となる。日本からは「LuckyFes」「VIVA LA ROCK」など国内大型フェスに加え、海外ツアーや国外フェスにも出演してきたHammer Head SharkがBiKN shibuyaに初出演する。

第1弾ラインナップの発表にあわせて、先行早割チケット「BiKN HEADS」と学生向け「BiKN HEADS for Students」の先着受付もスタート。受付期間は8月28日（金）21時〜9月6日（日）23時59分までとなっている。

BiKN shibuya 2026

2026年11月8日（日）

東京・Spotify O-EAST（Main / Sub / 3F Lobby）／Spotify O-nest／7thFLOOR／duo MUSIC EXCHANGE

開場11：00／開演12：00予定

出演：

Chace (CN)／Hyelyn Joo 주혜린 (KR)／Dekopon Escaping 丑橘出逃乐队 (CN)／Luci Gang (KR)／Reality Club (ID)／STOLEN 秘密行动 (CN)／Hammer Head Shark (JP) ほか

チケット：

先行早割「BiKN HEADS」9500円（税込）

先行早割「BiKN HEADS for Students」4950円（税込）

一般 11000円（税込）

一般学生 6000円（税込）

オフィシャルサイト：https://bikn.asia/