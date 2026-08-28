デ・ラ・ソウル来日、STUTSも出演「LOVE SUPREME JAZZ FESTIVAL JAPAN」3年ぶり開催決定　

新世代ジャズフェスティバル「LOVE SUPREME JAZZ FESTIVAL JAPAN 2026」が、11月15日に東京・SGCホール有明で開催されることが決定。第1弾ラインナップとして、デ・ラ・ソウル（De La Soul）とSTUTSの出演が発表された。日本での開催は約3年ぶりで、東京での開催は今回が初となる。

「ラブシュプ」こと「LOVE SUPREME JAZZ FESTIVAL」は2013年にスタートし、毎年7月にイギリス・イーストサセックスで開催されている野外ジャズフェスティバル。ジャズを軸にソウル、ファンクなどを横断するラインナップで知られ、名称はジョン・コルトレーンの代表作『A Love Supreme（至上の愛）』に由来する。

今回ヘッドライナーを務めるデ・ラ・ソウルは、1989年のデビューアルバム『3 Feet High And Rising』をはじめ、革新的なサンプリングと独自のリリックでジャズラップ／オルタナティブ・ヒップホップの発展に大きな影響を与えてきたグループ。2023年にメンバーのトゥルーゴイが54歳で逝去した後、2025年には新作『Cabin In The Sky』を発表。2026年にはUK版「LOVE SUPREME」のヘッドライナーも務めている。今回の日本公演ではバンドセットを披露し、国内唯一の来日公演となる。

日本からはSTUTSがバンドセットで出演。2016年の1stアルバム『Pushin』から10周年を迎える2026年は、節目となる日本武道館公演を即日ソールドアウトさせるなど活動をさらに拡大している。

日本版「LOVE SUPREME JAZZ FESTIVAL」は2022年5月、埼玉・秩父ミューズパークで初開催。DREAMS COME TRUEやロバート・グラスパーらが出演し、2023年にはジョージ・クリントン＆パーラメント・ファンカデリック、Dinner Partyらを迎えて開催された。今回は会場を東京へ移し、新たな形で復活する。

オフィシャル1次チケット先行は8月28日18時よりスタートする。

【動画】デ・ラ・ソウルの2026年フルライブ映像

LOVE SUPREME JAZZ FESTIVAL JAPAN 2026

2026年11月15日（日）

東京・SGCホール有明

OPEN / START 14:00

出演：

De La Soul（Band Set）【Exclusive performance in Japan】

STUTS（Band Set）

チケット：

スタンディング 18,000円（税込）

座席指定 25,000円（税込）

オフィシャル1次先行：

2026年8月28日（金）18:00〜9月13日（日）23:59

イープラス（https://eplus.jp/lovesupreme/）

※for overseas customers（https://eplus.tickets/lovesupreme/）

公式サイト：https://lovesupremefestival.jp