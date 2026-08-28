HANA、“咲き続ける”意志を込めた新アーティスト写真公開

7人組ガールズグループHANAが約5か月ぶりとなる新アーティスト写真を公開した。今回のアーティスト写真では、NAOKO、YURI、MAHINAは大胆にヘアスタイルをチェンジ。CHIKAは鮮烈なレッドヘアへと一新し、MOMOKAは金髪のロングヘアにブラックをアクセントとして取り入れた。JISOOはアイコニックな青髪をそのままに、ロングスタイルへとアップデートしている。

余白を生かしたホワイトな空間を舞台に、色彩豊かなヘアスタイルやエッジの効いたスタイリングがそれぞれの個性を際立たせる一方、7人が折り重なるように配置されたしなやかなポージングからは、グループとしての結束と存在感も感じられる一枚に。

力強さと艶やかさを併せ持つ佇まい、そしてそれぞれの眼差しから伝わる”咲き続ける”という揺るぎない意思を感じていただきたい。

2026年3月の「Bad Girl」リリースから約5か月。大胆なビジュアルチェンジを披露し、新たなフェーズへと歩みを進めるHANA。ここから彼女たちの物語がどう動くのか、次に届けられる一曲は果たしてどんなHANAを映し出すのか。次なる展開にぜひ注目してほしい。

HANA プロフィール

ちゃんみなプロデュース7人組ガールズグループ HANA。メンバーは CHIKA / NAOKO / JISOO / YURI / MOMOKA / KOHARU / MAHINA の7名で構成され、それぞれが異なるバックグラウンドと強烈な個性を持ちながら、唯一無二の世界観と統一感を両立させている。圧倒的なライブパフォーマンス、等身大の心情と強さを描く歌詞そして飾らない人間性で、自らの道を切り開く”次世代の象徴”として、音楽シーンを席巻し続けている。

＜HANA関連情報＞

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