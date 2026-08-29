映画『シャドウワーク』で昭江役を演じた風吹ジュンが、この映画に関わって考えるようになったということを語った。

風吹ジュン

風吹ジュンが映画『シャドウワーク』に関わって考えるようになったこと

映画『シャドウワーク』(9月25日公開)の完成披露上映会が20日、都内で行われ、吉岡里帆、奈緒、美保純、酒井若菜、ファーストサマーウイカ、佐月絵美、風吹ジュン、𠮷野竜平監督が登壇。MCを奥浜レイラが担当した。

『おうち』の家主で、傷ついた女性を静かに温かく支えるシェルターの母的存在・昭江を演じた風吹は、「本当に様々なキャラクターというかね。凛ちゃんなんか(演じた佐月さんと)全然印象は違うんですけど」と切り出し、「私、この作品と関わったときに『暴力ってなんだろう?』というふうに思って、それからニュースを観てると、虐待ってすごく世の中に多くて。暴力のことをすごく考えるようになったのは、この作品の影響だったんですね」と回顧。

続けて、「監督からは『花柄の衣装を着よう』という話だったんですが、もう一つ強さもなきゃいけないと思って、髪を伸ばしてしっかり三つ編みにしたりとか、キャラクターは考えさせていただきました」と明かした。

そして再び、この映画に関わって暴力について考えるようになったという先ほどの話に戻り、「戦争トラウマという言葉を聞いたことあると思うんですけど、どうも暴力の発端がそこにあるんじゃないかっていうお話もあって。ミッシングリンク、隠された連鎖っていうのがあり、戦争でいろいろ虐待を受けたり、心の傷ついた人がお家に帰ってから暴力を振るうようになって、やっぱり家族の出来事ですから秘密にされる。で、虐待を止められなくなって、誰かを虐待する。今ニュースで話題になるのは、犯人っていう人は虐待を受けてたっていうことも聞きません? で、終わりのない連鎖がどうして止められないんだろうっていうことをすごくこの作品を関わってから思うようになったんです」と説明。

その上で、「で、この映画は確かに面白いんです。魅力的です。だけど、それだけじゃなくて、やっぱり救済しなきゃいけない人たちが世の中にはいっぱいいるんじゃないかなっていうふうに思ったときに、この映画を観て、皆さんがいろいろメッセージを送りたくなったり、そういう力を持っていると思うんですね。だから今日、皆さんこれからご覧になると思うんですけど、なぜ彼は虐待を始めたんだろう、どうして止められないんだろうっていうことをちょっと思いながら、作品を観ていただくといいかなってちょっと思いました」と伝えた。

映画『シャドウワーク』ストーリー

日常的に暴力を振るう夫から逃げてきた紀子。絶望の中、入院先の看護師・路子に救われ、配偶者や親から暴力を受けた女性たちを匿うシェルター『おうち』に身を寄せる。そこでは暮らしのすべてが「持ち回り」というルールで成り立っていた。

穏やかで守られた日々を取り戻していく紀子だが、少しずつ違和感を覚え始める。やがて『おうち』が“交換殺人”によって女性たちを解放している事実を知る。残るか去るか、選択を迫られる紀子。一方、ある事件を追う刑事・薫もまた夫からの暴力に苦しんでいた。

疑われることのない夫・晋一と追い詰められていく現実のなかで、薫は事件の先に『おうち』の存在へと辿り着く。そして晋一の存在によって、その均衡が崩されていく――。