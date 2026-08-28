日向坂46藤嶌果歩「大雨でずぶ濡れになっちゃって…」弾丸で行った韓国1人旅の思い出はジブリ!?その理由とは？

日向坂46の髙橋未来虹、藤嶌果歩、山下葉留花、松尾桜が週替わりでパーソナリティを務めるTOKYO FMのラジオ番組「ローソン presents 日向坂46のほっとひといき！」（毎週金曜 11:30～11:55）。この番組は、ランチ前に「ほっ」とするような“癒やし”の時間をお届けすることを目指していますが、たまに（？）脱線してしまう番組です。8月21日（金）の放送は、藤嶌と松尾の2人でお届け！ 本記事では、藤嶌が韓国へ1人旅に行ったことを明かした模様を紹介します。藤嶌：先日「ほっとひといき！」の収録があったんですけど、はるはる（山下葉留花の愛称）と一緒に「この後、正直全然（旅行に）行ける」みたいな話をしたんですよ。次の日、1人で韓国に行きました。松尾：えっ!?藤嶌：誰にも言ってなかったんですけど、実は1人で韓国に行きました（笑）。松尾：すごいですね！藤嶌：もう、どこかに行きたくて！松尾：いいですね、リフレッシュもできますし。藤嶌：そう、実はそんなことがありました。藤嶌：思いつきで行って、お買い物とかもできて楽しかったけど、途中で大雨が降ってきて結構ずぶ濡れになっちゃって（笑）。なので、ホテルステイで初めてジブリを観ました。松尾：え～!? 韓国でジブリ!?藤嶌：人生で初めてジブリを観た。何だっけ？ えーと……。松尾：千と千尋（の神隠し）とか？藤嶌：それだ！ 千と千尋だ！松尾：初めてだったんですか？藤嶌：人生で初めてジブリを観ました。松尾：珍しい、名作ですよ。藤嶌：しかも途中までしか観ていなくて、どこだったっけ？ 湯婆婆が出てきて、迷い込んで終わりました。だから、多分まだ序盤かもしれない（笑）。ジブリは本当に今まで触れてこなかったから。松尾：なるほど。何に触れてきたんですか？藤嶌：ディズニー！ プリンセス！ だからプリンセスになりたいの。プリンセスはアリエルが好きです。松尾：あっ、マーメイド！藤嶌：そう、だから海が好き。あと、お話としては「塔の上のラプンツェル」が好きです。松尾：あ～！ かわいいですよね～。藤嶌：ラプンツェルって本当に素敵！松尾：いい話ですよね。藤嶌：私がなぜ千と千尋を観たかというと、ハク様が“メロい”で有名だったからなんですけど、メロくなる前に観るのをやめちゃった（笑）。松尾：もったいない（笑）！ そこからですよ、千と千尋は。藤嶌：面白くなる前に寝ちゃったのか、悔しいな。でも、韓国だとNetflixでジブリが観られるんですよ。それがめっちゃ凄くて。日本だと観られないじゃん？ だから「韓国に来たから、ちょっとジブリを観てみよう」と思って。松尾：いいですね、ジブリを観に韓国に行くって……贅沢ですね（笑）。藤嶌：そうそう！ そういうことかも。ジブリを観に韓国に行ってきました！松尾：かっこいい！ 私も、まだ観ていないジブリ映画を観に、韓国に行ってみたいと思います（笑）。藤嶌：そうだね、いいかも（笑）。＜番組概要＞番組名：ローソン presents 日向坂46のほっとひといき！パーソナリティ：日向坂46（髙橋未来虹、藤嶌果歩、山下葉留花、松尾桜）放送日時：毎週金曜 11:30～11:55番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/hitoiki/番組公式X：@hot_hitoiki46