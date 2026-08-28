映画『シャドウワーク』で凛役を演じた佐月絵美が、役作りについて振り返った。

佐月絵美

佐月絵美演じる凛が金髪にしている理由

映画『シャドウワーク』(9月25日公開)の完成披露上映会が20日、都内で行われ、吉岡里帆、奈緒、美保純、酒井若菜、ファーストサマーウイカ、佐月絵美、風吹ジュン、𠮷野竜平監督が登壇。MCを奥浜レイラが担当した。

無邪気な末っ子的存在で、父親の暴力に苦しんだ過去を持つ女性・凛を演じた佐月は、奥浜から「“おうち”の中では最年少で、髪の毛を染めてという外見的な役作りもされておりました。演じる上でどんなことを意識して役作りをされたか、また、監督から何かお話いただいたことがあれば教えてください」と聞かれ、「金髪は、凛が思春期を過ごせなかったという背景があって、それを“おうち”でやり直していたり、新しい自分になりたくて自分でブリーチした」と説明。

その上で、役作りについて「私は凛と重なる部分というのがあまりなくて、現場に入るまで不安だったんですけど、監督から『いいよ、ただのかわいそうな女の子だと思わないで』というふうに言われたのすごく心に残って。確かにこの子も一瞬でも愛おしい時間、楽しかった時間っていうのが、私みたいにあるんだろうなって思ったときに、私の過去と照らし合わせて、リンクさせて現場に入っていきました」と振り返った。

映画『シャドウワーク』ストーリー

日常的に暴力を振るう夫から逃げてきた紀子。絶望の中、入院先の看護師・路子に救われ、配偶者や親から暴力を受けた女性たちを匿うシェルター『おうち』に身を寄せる。そこでは暮らしのすべてが「持ち回り」というルールで成り立っていた。

穏やかで守られた日々を取り戻していく紀子だが、少しずつ違和感を覚え始める。やがて『おうち』が“交換殺人”によって女性たちを解放している事実を知る。残るか去るか、選択を迫られる紀子。一方、ある事件を追う刑事・薫もまた夫からの暴力に苦しんでいた。

疑われることのない夫・晋一と追い詰められていく現実のなかで、薫は事件の先に『おうち』の存在へと辿り着く。そして晋一の存在によって、その均衡が崩されていく――。