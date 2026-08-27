楽天、8点差でオリックスに快勝

先発投手：楽天の前田健太が6回無失点の好投（3安打7奪三振）、オリックスのS・ジェリーは2回2/3で8失点し敗戦投手。得点経過：1回表：楽天が1点を先制。3回表：楽天が9点を追加しリードを広げる。6回表：楽天がさらに1点を追加。注目選手：オリックスの宗佑磨が2打点の活躍。楽天のC・マッカスカーは1本塁打、3打点、3安打、2得点を記録。辰己涼介も2打点で勝利に貢献。

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