ＤｅＮＡが広島に5点差で快勝

先発投手：ＤｅＮＡは片山　皓心が6回1失点の好投（2安打7奪三振）、広島の栗林　良吏は6回2/3回6失点で敗戦投手 得点経過： 1回表：ＤｅＮＡが2点を追加 2回裏：広島が1点を追加 6回表：ＤｅＮＡが1点を追加 注目選手：ＤｅＮＡの筒香　嘉智が1本塁打の活躍、ＤｅＮＡの牧　秀悟が2打点の活躍、ＤｅＮＡの宮﨑　敏郎が2打点の活躍。

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 阪神 113 63 49 1 .562 -
2 巨人 115 62 51 2 .549 1
3 DeNA 114 50 61 3 .450 12
4 ヤクルト 113 50 62 1 .446 13
5 中日 117 51 65 1 .440 14
6 広島 110 46 60 4 .434 14

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ソフトバンク 114 70 42 2 .625 -
2 西武 118 66 49 3 .574 5
3 日本ハム 118 64 53 1 .547 8
4 オリックス 116 56 58 2 .491 15
5 ロッテ 111 52 56 3 .481 16
6 楽天 113 44 68 1 .393 26