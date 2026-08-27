ＤｅＮＡが広島に5点差で快勝
先発投手：ＤｅＮＡは片山 皓心が6回1失点の好投（2安打7奪三振）、広島の栗林 良吏は6回2/3回6失点で敗戦投手 得点経過： 1回表：ＤｅＮＡが2点を追加 2回裏：広島が1点を追加 6回表：ＤｅＮＡが1点を追加 注目選手：ＤｅＮＡの筒香 嘉智が1本塁打の活躍、ＤｅＮＡの牧 秀悟が2打点の活躍、ＤｅＮＡの宮﨑 敏郎が2打点の活躍。
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|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|阪神
|113
|63
|49
|1
|.562
|-
|2
|巨人
|115
|62
|51
|2
|.549
|1
|3
|DeNA
|114
|50
|61
|3
|.450
|12
|4
|ヤクルト
|113
|50
|62
|1
|.446
|13
|5
|中日
|117
|51
|65
|1
|.440
|14
|6
|広島
|110
|46
|60
|4
|.434
|14
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ソフトバンク
|114
|70
|42
|2
|.625
|-
|2
|西武
|118
|66
|49
|3
|.574
|5
|3
|日本ハム
|118
|64
|53
|1
|.547
|8
|4
|オリックス
|116
|56
|58
|2
|.491
|15
|5
|ロッテ
|111
|52
|56
|3
|.481
|16
|6
|楽天
|113
|44
|68
|1
|.393
|26