ソフトバンク、ロッテに4-2で勝利
先発投手：ソフトバンクは上茶谷大河が6回2失点の好投（7安打9奪三振）、ロッテの毛利海大は5回4失点で敗戦投手 得点経過： 2回表：ソフトバンクが4点を追加 2回裏：ロッテが1点を追加 3回裏：ロッテが1点を追加 注目選手：ロッテの山口航輝が1本塁打の活躍、ソフトバンクの栗原陵矢が2打点の活躍、ソフトバンクの周東佑京が3安打の活躍。
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|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|阪神
|114
|64
|49
|1
|.566
|-
|2
|巨人
|116
|63
|51
|2
|.553
|1
|3
|DeNA
|115
|51
|61
|3
|.455
|12
|4
|ヤクルト
|114
|50
|63
|1
|.442
|14
|5
|中日
|118
|51
|66
|1
|.436
|15
|6
|広島
|111
|46
|61
|4
|.430
|15
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ソフトバンク
|115
|71
|42
|2
|.628
|-
|2
|西武
|118
|66
|49
|3
|.574
|6
|3
|日本ハム
|118
|64
|53
|1
|.547
|9
|4
|オリックス
|117
|56
|59
|2
|.487
|16
|5
|ロッテ
|112
|52
|57
|3
|.477
|17
|6
|楽天
|114
|45
|68
|1
|.398
|26