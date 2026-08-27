阪神、中日に1点差で勝利

先発投手：阪神は下村海翔が2回3失点、中日の金丸夢斗は7回2失点 得点経過： 1回表：阪神が1点を先制 1回裏：中日が1点を返し同点 3回裏：中日が2点を追加し逆転 注目選手：中日の福永裕基が1本塁打、3安打、2得点の活躍、阪神の坂本誠志郎が1本塁打、2打点の活躍、阪神の佐藤輝明が3安打の活躍。

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 阪神 114 64 49 1 .566 -
2 巨人 116 63 51 2 .553 1
3 DeNA 115 51 61 3 .455 12
4 ヤクルト 114 50 63 1 .442 14
5 中日 118 51 66 1 .436 15
6 広島 111 46 61 4 .430 15

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ソフトバンク 115 71 42 2 .628 -
2 西武 118 66 49 3 .574 6
3 日本ハム 118 64 53 1 .547 9
4 オリックス 117 56 59 2 .487 16
5 ロッテ 112 52 57 3 .477 17
6 楽天 114 45 68 1 .398 26