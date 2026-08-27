渡辺美里「好きなことをずっと仕事にできていること、そして、続けられていることは…」デビュー40周年をあらためて振り返る

フリーアナウンサーの唐橋ユミがパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「NOEVIR Color of Life」（毎週土曜9:00～9:30）。“生きること、輝くこと、そして人生を楽しむこと”をテーマにした、トークと音楽が満載のプログラムです。各界を代表して活躍する女性ゲストが、自らの言葉でメッセージを伝えます。

今回のゲストは、ボーカリストの渡辺美里さん。2025年5月にデビュー40周年を迎えた渡辺さんの精力的なアニバーサリー活動や、代表曲「My Revolution」の生みの親である小室哲哉さんとの秘話、そしてニューアルバム『Birthday』に込めた想いなどについて語りました。

唐橋： 渡辺美里さんは（昨年2025年に）40周年を迎えられました。おめでとうございます！

渡辺： ありがとうございます！

唐橋： 40年ですか、もう。

渡辺： いやあ……10代から歌い始めましたから（笑）。女性としても、人間としても、どんどん変化する時期だったと思うんですね。何も変わらない部分もあるとは思うのですが、世の中、時代、音楽シーン、そして音楽を取り巻く環境や聴き方までもが変わっていきました。レコードだったものがCDになり、MDになり、配信になり、でもやっぱり「アナログ盤って良いよね」となって、数年前からまたアナログを大事に思ってくれる人も増えてきて。本当にめくるめく40年でしたね。でも、好きなことをずっと仕事にできていること、そして続けられていることというのは、ありそうでなかなか無いことだと思いますので、本当に良い楽曲と良い人に恵まれて繋がってきたと感じています。

唐橋： 2024年の39周年の“サンキューイヤー”ツアーから始まって、2025年は全国30公演・6万人を動員した「BITTER☆SWEET ULTRA POP TOUR 2025」を完走され、今年に入っても追加スペシャル版の「渡辺美里 ULTRA POP スペシャル 〜じゃじゃ馬40th〜」を開催し、5月2日に40周年ツアーのファイナルを迎えられました。3年連続のツアーは、かなりの体力がいりますね！

渡辺： もう、体力と気力ですね（笑）。ずっと繋がっている感覚でした。バンドメンバーの皆さんが売れっ子ですので、もちろん間にバンドメンバーのスケジュールが合わない時期もありました。そういう時にはまたレコーディングに集中したりして。ですので、モチベーションやテンションを常にキープし続ける大変さはありましたけれど、嬉しい悲鳴ですよね。

唐橋： 以前TOKYO FMの番組で、40周年ツアーについて「曲がかなり濃厚だと思います。毎日あまりにも手応えがあって、最高・最濃でもあるし、毎日最高を更新しています」とお話しされていたのがとても印象的でした。この「最高」というのは、「最も好き」「最も濃い」という意味合いだったのですね。

渡辺： そうです。（例えばライブで）「東京最高ー！」と叫ぶような最高ではなく、「この時間が好きだな……」と心から思える最高です。観客の方々、オーディエンスの皆さんと気持ちが通じ合っている感覚ですね。もちろんお客様は「好き」という気持ちで会場に来てくださっているわけですが、そこでググッと気持ちがちゃんと繋がったと思える瞬間というのがあります。オープニングからそれを感じることもあれば、徐々に打ち解けていくこともあって、ツアーで行く土地柄もあると思います。「ああ、今日すごく好き！」と思えるライブを毎日続けられたら一番良いのですが、自分自身の心の揺らぎや体調もあります。それを常に最高の状態に持っていくために日々臨んでいるのですが、今回のツアーは「最も好き」で「最も高くて」「最も濃くて」「最も幸せ」という「最高！」がたくさん重なったツアーになりました。

唐橋： 本当に凝縮されていますね！ 鳥肌が立ちそうです。40周年記念日当日のライブでは「歌い続けられたのは奇跡のようなこと」とお話しされていましたね。

渡辺： 5月2日のデビュー記念日に東京ガーデンシアターでライブを行ったのですが、本当に美しい会場なんです。一番上の席までお客様が来てくださっていて。ちょうどジャストのデビュー記念日にそういった会場を押さえられたのも、スタッフの念力と熱い思いのおかげなんです。今はお客さんがライブを求める時代なので、希望日の近辺は取れても、“ジャストの日”を押さえるのは難しいんですね。でも、昨年の7月12日の誕生日の日もスペシャルライブができました。スタッフの気合たるや！ 会場取りはくじ引きのような抽選なんだそうです。スタッフが引き当てて押さえてくれた会場ですし、そこを目指して全国各地からファンの皆さんが集まってくださる。40周年をこれだけの方にお祝いしていただけるのは本当にありがたいことですし、特別なことだと実感しました。

＜渡辺美里さんコンサート情報＞

伝説のスタジアムライブが復活します！

開催日時：11月8日（日）14:00開場／16:00開演

開催場所：西武ドーム(ベルーナドーム)

※詳しい情報は、渡辺美里さんの公式サイトをご覧ください

＜番組概要＞

番組名：NOEVIR Color of Life

放送日時：毎週土曜 9:00～9:30

パーソナリティ：唐橋ユミ

番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/color/