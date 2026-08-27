乃木坂46賀喜遥香「お家にも呼ぶ！」井上和からの誕生日プレゼントに隠された“おねだり”に感激

乃木坂46の賀喜遥香がパーソナリティを務めるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 乃木坂LOCKS!」（毎週木曜23:08頃～）。8月20日（木）の放送では、遥香先生が25歳の誕生日を迎えた8月8日当日の模様を振り返りました。私の誕生日（8月8日）に日付が変わった瞬間、黒見明香ちゃんと柴田柚菜ちゃんが「お誕生日おめでとう！」って連絡をくれて、井上和ちゃん……うちのにゃんと、森平麗心ちゃんが誕生日プレゼントをくれたんですよ！うるみん（森平麗心）は「賀喜さんは持っているかなと思ったんですけど、持ってないですか……？」って言いながらかわいいリップをくれて、「持ってない！ いっぱい使う！ ありがとう♡」ってもらって（笑）。にゃんもいろいろくれたの！ 袋のなかに豚さんの貯金箱とかコップとかいっぱい入っていたんだけど、「このなかに箸置きが2つ入っているんです。だから……私をお家に呼んでください！」って言ってくれたの。お相撲さんの箸置きみたいなやつで、それを見て「かわいい！ お家にも呼ぶ♡」って（笑）。でも、私のお家がいつも人を呼べる状況じゃなくて……ごめん（笑）。だから、もしお家をきれいにしたら、にゃんを呼べる状況になったら呼びます。ありがとう！――番組では、他にも8月9日の「真夏の全国ツアー2026」福岡公演2日目でおこなわれた吉田綾乃クリスティーさんの卒業セレモニーについて語る場面もありました。＜番組概要＞番組名：SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ：アンジー校長（アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin）、たんぼ教頭（溝上たんぼ）放送日時：月曜～木曜 22:00～23:55／金曜 22:00～22:55番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/lock/番組公式X：@sol_info