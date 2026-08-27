乃木坂46賀喜遥香「離れたところにいた蓮加さんがどんどん近くに…」先輩メンバーの卒業で気付いた“寂しい変化”とは？

乃木坂46の賀喜遥香がパーソナリティを務めるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 乃木坂LOCKS!」（毎週木曜23:08頃～）。8月20日（木）の放送では、8月9日におこなわれた「真夏の全国ツアー2026」福岡公演2日目をもって、乃木坂46を卒業した3期生・吉田綾乃クリスティーさんについて語りました。

◆吉田綾乃クリスティー卒業への思い

――番組では「ハルジオンが咲く頃」（乃木坂46）をオンエア♪

賀喜：お届けしているのは、乃木坂46で「ハルジオンが咲く頃」です。この曲は、8月9日におこなった「真夏の全国ツアー2026」福岡公演2日目の最後に、3期生の吉田綾乃クリスティーさんの卒業セレモニーがあったんですけど、そこで一緒に披露させていただいた曲です。

この曲のオリジナルのセンターは深川麻衣さんなんですけど、私たち（4期生）は、乃木坂46として一緒に活動できなかったんですよね。だから、ファンとして見ていたときは“乃木坂46の聖母”って言われていた方だから、すごく温かい方だろうなと思っていたんですけど。

4期生が加入したときの綾ティーさんもそんな存在で。メンバーみんなを温かく包み込んでくれるので、この曲がぴったりな方というかハルジオンみたいな方だなって私もずっと思っていたから、最後にこの曲を一緒に歌えたことがすごくうれしかったんですよ。今でも思い出しちゃう……寂しいな。

賀喜：綾ティーさんが一人ひとりにお手紙を書いてくださって、（卒業セレモニーでは）きれいなドレスを着て去っていかれて……。衣装の並びがあるんですよ。期別で着替えが並んでいるんですけど、伊藤理々杏さん、岩本蓮加さん、綾ティーさん、遠藤さくら、賀喜遥香っていう並びで、いつも3期生さんとおしゃべりしながら着替えていたの。

でも、綾ティーさんがいなくなっちゃうから、理々杏さん、蓮加さん、さくちゃん、私の順番になっちゃって。今までずっと離れたところに蓮加さんがいたのに、皆さんが卒業してどんどん近くなっていく。寂しい……。でもやっぱり、かっこいい姿を綾ティーさんにも先輩方にも見せたいから、これからも頑張るのでよろしくお願いします！

＜番組概要＞

番組名：SCHOOL OF LOCK!

パーソナリティ：アンジー校長（アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin）、たんぼ教頭（溝上たんぼ）

放送日時：月曜～木曜 22:00～23:55／金曜 22:00～22:55

番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/lock/

番組公式X：@sol_info