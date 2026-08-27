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2026.08.27 18:00 明治神宮野球場
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投手交代：ピッチャー 石川 雅規 に代わって 9番 松本 健吾
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7番 泉口 友汰 ライトツーベースヒット ランナー：2、3塁
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OUT
6番 坂本 勇人 センターフライ 1アウト
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OUT
5番 大城 卓三 デッドボール ランナー：1塁
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巨4-0ヤ
4番 Ｂ・ダルベック ライトホームラン 巨人得点！ 巨 4-0 ヤ
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OUT
巨2-0ヤ
3番 松本 剛 レフトツーベースヒット 巨人得点！ 巨 2-0 ヤ ランナー：2塁
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巨1-0ヤ
2番 佐々木 俊輔 ライトツーベースヒット 巨人得点！ 巨 1-0 ヤ ランナー：3塁
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OUT
1番 浦田 俊輔 ライトヒット ランナー：1塁
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