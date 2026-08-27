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2026.08.27 18:00 明治神宮野球場
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 H E
巨人 4 4 5 0
ヤクルト 0 0 0

  • OUT

    投手交代：ピッチャー 石川 雅規 に代わって 9番 松本 健吾

  • OUT

    7番 泉口 友汰 ライトツーベースヒット ランナー：2、3塁

  • OUT

    6番 坂本 勇人 センターフライ 1アウト

  • OUT

    5番 大城 卓三 デッドボール ランナー：1塁

  • OUT

    巨4-0ヤ

    4番 Ｂ・ダルベック ライトホームラン 巨人得点！ 巨 4-0 ヤ

  • OUT

    巨2-0ヤ

    3番 松本 剛 レフトツーベースヒット 巨人得点！ 巨 2-0 ヤ ランナー：2塁

  • OUT

    巨1-0ヤ

    2番 佐々木 俊輔 ライトツーベースヒット 巨人得点！ 巨 1-0 ヤ ランナー：3塁

  • OUT

    1番 浦田 俊輔 ライトヒット ランナー：1塁

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