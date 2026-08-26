シンガポールのドリームポップ新世代「Shye」10月に来日　ClairoやMen I Trustとも共演してきた逸材

シンガポールを拠点に活動するシンガーソングライター／プロデューサー、Shye（シャイ）が、アジアツアー「Shye "Return" アジアツアー 2026」の東京公演を10月12日（月・祝）と13日（火）に開催する。

2025年の大阪・関西万博ではシンガポール館で公式パフォーマンスを披露したShye。今回の東京公演はアジア各地を巡るツアーの一環として行われ、10月12日に東京・下北沢THREE、翌13日に東京・恵比寿KATAに出演する。

下北沢THREE公演には、DYGLのVo／Gt・秋山信樹によるプロジェクトDeadbeat Painters、Dead By Inches、DJ Michi Nakano（Modern Jazz War）、DJ anju mohriが出演。恵比寿KATA公演には、2025年のFUJI ROCK FESTIVAL「ROOKIE A GO-GO」に出演し、エレクトロと伝統音楽を融合させたサウンドを展開するHUGEN、FOnBAらが出演する。

Shyeはインディーポップとオルタナティブ・ロックを軸に、作詞・作曲からレコーディング、プロデュース、ミックス、マスタリングまでを自ら手がけるアーティスト。16歳で「Vans Musicians Wanted」のコンペティション史上最年少優勝を果たし、2020年にデビュー・アルバム『days to morning glory』を発表。同作は翌2021年のSingapore Youth Music Awardsで「Album of the Year」を受賞した。2026年にはセカンド・アルバム『The Doves Came Home』をリリースしている。

これまでSXSW、Baybeats、AXEAN Festival、Music Matters Live、Bangkok Music Cityなどに出演し、ダニエル・シーザー、クレイロ、スーパーオーガニズム、メン・アイ・トラスト、ウィスプ、ジーザス＆メリー・チェイン、ソフトカルトらのサポートも経験。BandLab NME Awards「Best New Act from Asia」、KKBOX「Rising Star Award」を受賞したほか、Forbes Asia「30 Under 30」やDazed 100にも選出されるなど、アジアのインディー・ミュージック・シーンを中心に活動を広げている。

今回の2公演では、最新アルバム『The Doves Came Home』を携えたShyeと、日本のインディー／オルタナティブ・シーンで活動するアーティストたちが共演。チケットは8月26日（水）21時より販売開始となる。

Shye "Return" アジアツアー 2026

2026年10月12日（月・祝）東京・下北沢THREE

出演：Shye（from Singapore）、Deadbeat Painters、Dead By Inches、DJ Michi Nakano（Modern Jazz War）、DJ anju mohri

開場・開演：18:40

前売：4,500円

当日：5,000円

U-23：2,000円

チケット：イープラス、LivePocket

https://livepocket.jp/e/shye_asiatourtokyo1

※8月26日（水）21:00より受付開始

2026年10月13日（火）東京・恵比寿KATA

出演：Shye（from Singapore）、HUGEN、FOnBA、and more...

開場・開演：後日発表

前売：4,500円

当日：5,000円

U-23：2,000円

チケット：イープラス、LivePocket

https://livepocket.jp/e/shye_asiatourtokyo2

※8月26日（水）21:00より受付開始

出演者・チケット情報：https://lit.link/shye_returnasiatour2026tokyo

アジアツアーチケット情報：https://www.shye.world/