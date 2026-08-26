LINE Digital Frontierが運営する電子コミックサービス「LINEマンガ」にて、『君に届け』(椎名軽穂／集英社)の全話無料キャンペーンを8月24日から8月28日まで実施する。

今回のキャンペーンでは、LINEマンガアプリで『君に届け』全30巻分を8月24日から8月28日まで完全無料で読むことができる。

また、LINEマンガアプリ内のガチャセンターでは、『君に届け』全巻に使用できる99％オフクーポンが当たる特別ガチャも実施する。1等は全30巻に利用可能な99％オフクーポンで、2等には50％オフクーポン全巻分を用意。そのほか割引クーポンや時短アイテムもラインアップされている。

あわせて、作品の魅力を振り返る「おすすめ名場面集」特設ページも公開。爽子と風早を中心に、多くの読者の心をつかんできた印象的なエピソードを紹介している。

さらにLINEマンガ公式Xでは、抽選で10,000円分のマンガコインが当たるSNSキャンペーンも実施。対象ポストをリポストすることで応募でき、「#夏の終わりに君に届け全話無料」を付けて引用投稿すると当選確率がアップする。 『君に届け』全話無料キャンペーンの開催期間は8月28日23時59分まで。人気作を一気読みできる貴重な機会となりそうだ。