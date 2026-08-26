現地時間25日、チャンピオンズリーグ（CL）予選プレーオフ・セカンドレグの3試合が行われ、サバフ（アゼルバイジャン）、LASKリンツ（オーストリア）、ボデ／グリムト（ノルウェー）が、本大会へ進む切符を手にした。

2戦合計スコアで上回ったチームがCLのリーグフェーズに出場できる今ステージは、19日から20日にかけてファーストレグが、25日から26日にかけてセカンドレグが開催。現時点で全カードは終了していないものの、25日は3試合が行われた。

元日本代表MF旗手怜央が所属するセルティック（スコットランド）は、ホーム開催のファーストレグでLASKリンツに3－0と快勝。3点のアドバンテージを手にして敵地でのセカンドレグに臨むと、同試合も21分にスコットランド代表MFカラム・マクレガーが先制ゴールを記録。これで勝負は決したかに思えたが、ここからLASKリンツの怒涛の猛攻を受ける。

後半の立ち上がりまでに3点を奪われ、1点差に詰め寄られると、後半アディショナルタイムに痛恨の同点ゴールを奪われる。延長戦は、ホームの大声援を背にLASKリンツが主導権を握り、109分にはアメリカ人FWサミュエル・アデニランが遂に逆転ゴールを奪った。その後は旗手のファウルによりPKを与えながら、アデニランのシュートはフィンランド代表GKヴィルヤミ・シニサロがセーブしたものの、セルティックはここから反撃に出ることができず。4点差をひっくり返される形で、土壇場でCL行きを逃した。

他方、NEC（オランダ）ホームのファーストレグで3－1と勝利し、2点差でホームに帰還したボデ／グリムトは、セカンドレグで3－0と完勝。前半の立ち上がりにNECが退場者を出したこともあって、試合を終始優位に進めた。ベスト16まで進んだ昨季のリベンジを果たすべく、2シーズン連続で本大会行きの切符を掴んだ。

さらに、サバフはアポエル・ベエルシェバ（イスラエル）との延長戦にまでもつれ込む激闘に勝利。後半アディショナルタイムに劇的同点弾を挙げると、延長戦では前後半それぞれの終盤に1点を奪い、2戦合計スコアを6－4とした。サバフは2017年創設と新興クラブで、クラブ史上初のCL出場権を手にしている。

なお、敗れたセルティック、NEC、アポエル・ベエルシェバについては、ヨーロッパリーグ（EL）のリーグフェーズに回る。

【CL予選プレーオフ・セカンドレグ結果】

▼8月25日

サバフ（アゼルバイジャン） 5－2（2戦合計：6－4） アポエル・ベエルシェバ（イスラエル）

LASKリンツ（オーストリア） 5－1（2戦合計：5－4） セルティック（スコットランド）

ボデ／グリムト（ノルウェー） 3－0（2戦合計：6－1） NEC（オランダ）

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