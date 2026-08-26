nextdimensionalを招き、TREKKIE TRAXのレーベル・シリーズが9月に開催

ブルックリンを拠点にするプロデューサーnextdimensionalを招き、TREKKIE TRAXのレーベル・シリーズが2026年9月12日（土）、R Loungeにて開催される。

ニューヨーク・ブルックリンを拠点にするプロデューサー/DJのnextdimensionalは、2025年に自身で設立したStarry Recordsを主催。同年に、Seimeiらを招き東京でレーベルナイトを開催している。nextdimensionalのスタイルはニューヨークらしいブレイクビーツの要素が色濃い。多層的でトランシーなテクノや、うねるベースとをクロスさせることで、特殊なレイヴ系サウンドを描く。幻想的でドラマチックな展開と、疾走的で緻密なビートとの複合は快楽で、空間に溶け出すような浮遊感を味わうことができる。

TREKKIE TRAXとは、先述の来日の際の、なかむらみなみを迎えたトラック「Open!」の制作で連携しており、1月にリリースされた、TREKKIE TRAX CREW、umru、nextdimensional三者による、このコラボレーションは、頻繁にクラブで耳にするスマッシュトラックに発展した。またミックスシリーズTREKKIE TRAX MIXにも出演し、秀逸なセットを残している。

＜ライブ情報＞

TREKKIE TRAX presents nextdimensional

2026年9月12日（土）

Open 22:00

Door ¥3,000

Advance Ticket ¥2,500

https://ra.co/events/2519562

Before 11PM ¥1,000

【Lineup】

nextdimensional

E.O.U

akii

Fetus

Seimei

Carpainter

andrew feat. なかむらみなみ