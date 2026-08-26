ドリー・パートンが80歳で死去　代表曲「ジョリーン」世界的スターとなったカントリー界の巨星

1億枚以上のレコードを売り上げ、卓越したソングライティングと確かな手腕で自らのキャリアを切り拓き、カントリー・ミュージック、ポピュラー音楽、さらにはエンターテインメント業界全体のあり方を塗り替えた、世界中で愛されたエンターテインメント界のアイコン、ドリー・パートン（Dolly Parton）が死去した。享年80。甥のブライアン・シーヴァーがFacebookに投稿した動画で訃報を発表した。死因は現時点で明らかになっていない。米Peopleによると、パートンは亡くなる4日前に入院していたという。

1946年1月19日、米テネシー州生まれ。12人きょうだいの4番目として、電気も水道もない貧しい家庭で育った。幼少期の体験は後の創作の大きな源となり、母親が布切れを縫い合わせて作ってくれた服を題材にした「Coat of Many Colors」など、アパラチア地方での暮らしや家族、信仰、愛、喪失を描く数多くの楽曲を生み出した。

18歳でナッシュビルに移り、ソングライターとして活動を開始。ポーター・ワゴナーのテレビ番組への出演をきっかけに人気を広げ、1970年代には「Jolene」「I Will Always Love You」などの代表曲を発表した。「I Will Always Love You」は、後にホイットニー・ヒューストンが1992年の映画『ボディガード』でカバーし、世界的な大ヒットを記録した。

パートンはカントリーの枠にとどまらず、ポップ・ミュージックや映画にも進出。1980年の映画『9 to 5』では主演を務め、自ら手がけた主題歌「9 to 5」は全米ポップ・チャート1位を獲得した。その後も『The Best Little Whorehouse in Texas』『Steel Magnolias』などに出演し、世界的なエンターテイナーとして存在感を確立していった。

一方で本人は一貫して、自身を何よりも「ソングライター」だと位置づけていた。生涯に数千曲を書いたとされ、その率直な言葉と卓越したストーリーテリングは、シャナイア・トゥエイン、マイリー・サイラス、ケイシー・マスグレイヴスら後続世代にも大きな影響を与えた。

1999年にカントリー・ミュージック殿堂、2001年にソングライターの殿堂入り。2022年にはロックの殿堂にも選出された。当初は「自分は十分なことをしていない」と辞退の意向を示していたが、最終的には受諾し、翌2023年にはロック／ハードロックの名曲を取り上げた30曲入りアルバム『Rockstar』を発表。ポール・マッカートニー、リンゴ・スター、スティーヴン・タイラー、ロブ・ハルフォードら幅広いアーティストと共演した。

音楽以外でも、1986年に地元テネシー州にテーマパーク「Dollywood」を開園。地域に雇用を生み出したほか、森林火災の被災者支援、新型コロナウイルスのワクチン研究への寄付、子どもたちに本を届ける「Imagination Library」の設立など、慈善活動にも長年取り組んだ。

晩年は健康上の問題から公の場への登場を減らしていた。2025年には夫カール・ディーンの死後、彼に捧げた「If You Hadnt Been There」を発表。同年予定していたラスベガス公演を延期し、その後中止していた。

生前、パートンは自身のレガシーについてこう記している。「最後には、優れたソングライターとして記憶されたい。歌こそが、私のレガシーなの」