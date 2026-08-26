The BONEZ、小箱で鳴らすことをイメージして作曲した新曲「IMAGINATION」MV公開

The BONEZが、”小箱で鳴らすこと”をイメージして作曲したファストチューン「IMAGINATION」のMusic Videoを公開した。
監督を務めたのは、近年のThe BONEZの映像作品には欠かせない存在となっているYUTARO氏（ART LOVE MUSIC inc.）。疾走感あふれる楽曲とともに、The BONEZらしい遊び心を詰め込んだMusic Videoに仕上がっている。
＜ライブ情報＞
”The BONEZ x SHADOWS -Defend Your Style- 2026”
8月28日（金）札幌 PENNY LANE 24
8月29日（金）帯広 MEGA STONE
9月1日（火）盛岡CLUB CHANGE WAVE
9月3日（木）仙台RENSA
”The BONEZ MATCHBOX2026”
9月15日（火）浜松窓枠 / SiM
9月16日（水）神戸Harbor Studio / Fear,and Loathing in Las Vegas
9月18日（金）周南 RISING HALL / SHANK
9月20日（日）熊本 B.9 V1 / HIKAGE
9月30日（水）名古屋 THE BOTTOM LINE / ENTH
10月1日（木）大阪 GORILLA HALL OSAKA / ENTH
”The BONEZ SUNTOWN -THE SECOND-”
日程：11月3日（火祝）
会場：TOYOTA ARENA TOKYO
詳細：suntown.info
-ARENA STANDING SOLD OUT-
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