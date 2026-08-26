The BONEZ、小箱で鳴らすことをイメージして作曲した新曲「IMAGINATION」MV公開

The BONEZが、”小箱で鳴らすこと”をイメージして作曲したファストチューン「IMAGINATION」のMusic Videoを公開した。

監督を務めたのは、近年のThe BONEZの映像作品には欠かせない存在となっているYUTARO氏（ART LOVE MUSIC inc.）。疾走感あふれる楽曲とともに、The BONEZらしい遊び心を詰め込んだMusic Videoに仕上がっている。

＜ライブ情報＞

”The BONEZ x SHADOWS -Defend Your Style- 2026”

8月28日（金）札幌 PENNY LANE 24

8月29日（金）帯広 MEGA STONE

9月1日（火）盛岡CLUB CHANGE WAVE

9月3日（木）仙台RENSA

”The BONEZ MATCHBOX2026”

9月15日（火）浜松窓枠 / SiM

9月16日（水）神戸Harbor Studio / Fear,and Loathing in Las Vegas

9月18日（金）周南 RISING HALL / SHANK

9月20日（日）熊本 B.9 V1 / HIKAGE

9月30日（水）名古屋 THE BOTTOM LINE / ENTH

10月1日（木）大阪 GORILLA HALL OSAKA / ENTH

”The BONEZ SUNTOWN -THE SECOND-”

日程：11月3日（火祝）

会場：TOYOTA ARENA TOKYO

詳細：suntown.info

-ARENA STANDING SOLD OUT-

The BONEZ Official SNS

X：https://x.com/The__BONEZ

Instagram：https://www.instagram.com/the____bonez

Tik Tok：https://www.tiktok.com/@thebonez_official

YouTube：https://www.youtube.com/@TheBONEZchannel