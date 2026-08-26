ワカモノリサーチは2026年8月25日、「最近のアイドルの顔の見分けがつくか」に関する調査結果を発表した。本調査は2026年4月24日〜5月1日、全国の14歳〜19歳の男女303人を対象に、インターネットリサーチで行われた。

「アイドルの顔の見分けがつかない」高校生が52.8%で多数派

最近のアイドルの顔の見分けがつくか

「最近のアイドルの顔の見分けがつきますか？」と質問したところ、「見分けがつく」が47.2%、「見分けがつかない」が52.8%となった。令和の現役高校生でも、最近のアイドルを見て「見分けがつかない」と感じる人が多数派となった。

「みんな同じ顔」「メイクが似ている」「数が多すぎる」の声

「見分けがつかない」と回答した高校生からは、「全員同じ顔してる」「全員一緒」「全員同じ顔、個性がない」「皆同じに見えてしまうから」など、似た顔に見えるという声が多く寄せられた。

また、「最近みんな流行ってるメイクしてるから見分けがつかない」「メイクが似てるから」「ほぼみんな同じメイクだから」など、メイクの似通いを理由に挙げる声もあった。さらに、「アイドルグループが多すぎるから」「グループ内でも人が多過ぎる」「アイドルの顔が多すぎていちいち覚えられない」など、アイドルやグループの数が多いことを理由とする意見も見られた。

「多すぎて覚えきれない」「誰が誰かわかんない」といった声からは、グループ数やメンバー数の多さから、情報量の多さに圧倒されている様子もうかがえる。

一方、「興味が無いと覚えれない」「多分あんまり興味がないから」「あまりアイドルが好きではないので覚えられない」など、そもそもの関心の低さを理由とする回答もあった。

「見分けがつく」高校生は「推し」「慣れ」「愛」が理由

「見分けがつく」と回答した47.2%の高校生からは、「アイドルを推しているから」「実際にアイドルを推してるから」「アイドルが大好きだから」「アイドルオタだから」など、アイドルを好きで普段から見ていることを理由とする声が多かった。

また、「沢山のアイドルの顔を見ているから」「普段からアイドルを沢山見てるから」「インスタやYouTubeなどで流れてきて、覚えているから」「TikTokでいろんなアイドルが流れてくるから」など、SNSやテレビで日常的にアイドルを見ることで見分けられるようになったという声も寄せられた。さらに、「特徴的なパーツと髪型で見分ける」「衣装とかが違うから」「みんな前髪とか顔の特徴とかメイクにも違いがあるから」など、顔や髪型、衣装などの細かな違いに注目する意見もあった。

「個性が豊かだから」「皆可愛いけど、特徴的な子が沢山いるから」「色んな系統のアイドルがいるから」と、アイドルの個性の豊かさを理由にする声も。

中には「愛があれば見分けられるから」「自分のタイプだから」「可愛いに敏感やから」など、アイドルへの「愛」や好みを理由にする回答も見られた。