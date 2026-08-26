映画『シャドウワーク』で路子役を演じた美保純が、どのような役作りをしていたかを明かした。

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路子役を演じる上で美保純が考えていたこと

映画『シャドウワーク』(9月25日公開)の完成披露上映会が20日、都内で行われ、吉岡里帆、奈緒、美保純、酒井若菜、ファーストサマーウイカ、佐月絵美、風吹ジュン、𠮷野竜平監督が登壇。MCを奥浜レイラが担当した。

同作で、情に深く面倒見がいい看護師・路子役を演じる美保は、奥浜から「“おうち”へと皆さんを繋ぐのが、美保さんが演じられた路子さんです。穏やかな語り口の奥に強さも秘めているという印象だったんですが、どんなことを考えて役作りされてたんですか?」と尋ねられ、「女優に見えないようにっていうか。すごく変ですけど(笑)。『そのままの感じで』と監督から言われましたが、美保純そのままではなくて」と回答。続けて、「足が少し不自由な役だったんですけど、(吉岡さんが)『あれ? 美保さん足の具合が悪いんですか?』と心配してくれたときに、『あっ、うまくいってる!』と思って」と振り返った。

また、吉岡が「ちょっとしたシーンのときに、『これ、缶チューハイって持てない?』とおっしゃってたのが、すごく印象的で」「それくらい自然で驚かされました」と振り返りつつ、「でも色っぽさが隠しきれてなくて。そこも好きでした」と伝えると、美保は「そう? 結構ストイックでボーイッシュにやったつもりだったんだけど。エロいですか、私!? ありがとう!」と笑顔で返し、会場を沸かせていた。

映画『シャドウワーク』ストーリー

日常的に暴力を振るう夫から逃げてきた紀子。絶望の中、入院先の看護師・路子に救われ、配偶者や親から暴力を受けた女性たちを匿うシェルター『おうち』に身を寄せる。そこでは暮らしのすべてが「持ち回り」というルールで成り立っていた。

穏やかで守られた日々を取り戻していく紀子だが、少しずつ違和感を覚え始める。やがて『おうち』が“交換殺人”によって女性たちを解放している事実を知る。残るか去るか、選択を迫られる紀子。一方、ある事件を追う刑事・薫もまた夫からの暴力に苦しんでいた。

疑われることのない夫・晋一と追い詰められていく現実のなかで、薫は事件の先に『おうち』の存在へと辿り着く。そして晋一の存在によって、その均衡が崩されていく――。

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