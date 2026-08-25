初任給の引き上げを発表する企業が増え、かつてと比べて新卒社員の給与事情も変わりつつあります。「最近の新入社員って、実際どのくらいもらっているんだろう?」と気になったことがある人もいるかもしれません。

今回は、人気漫画「#Z世代とはたらく」から、Z世代の後輩との少し気まずいエピソードをご紹介します。

ぜひ、このあとの展開を予想してみてください。

Z世代とはたらくクイズ「後輩の初任給を聞いて、気まずくなったのはなぜ?」

初任給引き上げのニュースを見た主人公。そこで、近くにいたZ世代の後輩に「初任給いくらだったの?」と何気なく尋ねます。

すると、後輩から返ってきた答えを聞いて、主人公はなんともいえない表情に……。さて、気まずくなってしまった理由は何だったのでしょうか?

① 自分の頃の倍近くもらっていたから

② 思ったより少なかったから

③ 「給料は親が管理してます」と言われたから

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✅Z世代に「初任給いくらだった?」と聞いたら……こちら!

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※答えはこの記事の最後にあります。

"初任給に関する会話"は要注意!?

何気なく聞いた後輩の初任給が、自分が新卒だったころより多いと、「そんなに違うの!?」と複雑な気持ちになってしまうのも無理はないかもしれません。

初任給が変われば、同じ会社で働いていても世代によって給与に対する感覚は変わってくるもの。「自分のころは……」と比べてしまうと、思わぬところで世代差を実感することもありそうですね。

▶なお、今回の答えは① 自分の頃の倍近くもらっていたから でした!

「どういうこと?」と思ったあなた、まんが本編で真意をチェック!!