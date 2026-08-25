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2026.08.25 18:00 京セラドーム大阪
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 H E
楽天 0 0 0 1 0
オリックス 1 0 1 3 0

  • OUT

    1番 宗 佑磨 フォアボール ランナー：1、2塁

  • OUT

    9番 若月 健矢 サードゴロ 2アウト ランナー：2塁

  • OUT

    8番 野口 智哉 センターヒット ランナー：1塁

  • OUT

    7番 山中 稜真 ショートゴロ 1アウト

  • OUT

    8番 堀内 謙伍 空振り三振 3アウト

  • OUT

    7番 吉納 翼 空振り三振 2アウト

  • OUT

    6番 YG安田 ピッチャーゴロ 1アウト ランナー：1塁

  • OUT

    5番 村林 一輝 フォアボール ランナー：1塁

  • OUT

    6番 中川 圭太 ショートゴロ 3アウト

  • OUT

    5番 紅林 弘太郎 フォアボール ランナー：1、3塁

  • OUT

    4番 太田 椋 サードゴロ 2アウト

  • OUT

    3番 西川 龍馬 ショートフライ 1アウト

  • OUT

    楽0-1オ

    2番 来田 涼斗 ライトスリーベースヒット オリックス得点！ 楽 0-1 オ ランナー：3塁

  • OUT

    1番 宗 佑磨 センタースリーベースヒット ランナー：3塁

  • OUT

    4番 Ｃ・マッカスカー 空振り三振 3アウト

  • OUT

    3番 宗山 塁 デッドボール ランナー：1塁

  • OUT

    2番 辰己 涼介 セカンドダブルプレイ 2アウト

  • OUT

    1番 中島 大輔 レフトヒット ランナー：1塁

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