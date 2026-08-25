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OUT
1番 宗 佑磨 フォアボール ランナー：1、2塁
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OUT
9番 若月 健矢 サードゴロ 2アウト ランナー：2塁
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OUT
8番 野口 智哉 センターヒット ランナー：1塁
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OUT
7番 山中 稜真 ショートゴロ 1アウト
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8番 堀内 謙伍 空振り三振 3アウト
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7番 吉納 翼 空振り三振 2アウト
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6番 YG安田 ピッチャーゴロ 1アウト ランナー：1塁
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5番 村林 一輝 フォアボール ランナー：1塁
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OUT
6番 中川 圭太 ショートゴロ 3アウト
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OUT
5番 紅林 弘太郎 フォアボール ランナー：1、3塁
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OUT
4番 太田 椋 サードゴロ 2アウト
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OUT
3番 西川 龍馬 ショートフライ 1アウト
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OUT
楽0-1オ
2番 来田 涼斗 ライトスリーベースヒット オリックス得点！ 楽 0-1 オ ランナー：3塁
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OUT
1番 宗 佑磨 センタースリーベースヒット ランナー：3塁
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OUT
4番 Ｃ・マッカスカー 空振り三振 3アウト
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OUT
3番 宗山 塁 デッドボール ランナー：1塁
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OUT
2番 辰己 涼介 セカンドダブルプレイ 2アウト
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1番 中島 大輔 レフトヒット ランナー：1塁
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