中日が2点差で阪神に勝利
先発投手：中日の大野 雄大が7回1失点の好投（5安打5奪三振）、阪神の西 勇輝は5回2失点で敗戦投手 得点経過： 4回裏：中日が2点を追加 6回表：阪神が1点を追加 6回裏：中日が2点を追加 注目選手：中日のＭ・サノーが1本塁打、2打点の活躍、中日の上林 誠知が1本塁打、2打点の活躍、中日の細川 成也が2得点の活躍。
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|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|阪神
|111
|63
|47
|1
|.573
|-
|2
|巨人
|113
|60
|51
|2
|.541
|3
|3
|DeNA
|112
|50
|59
|3
|.459
|12
|4
|ヤクルト
|111
|50
|60
|1
|.455
|13
|5
|中日
|115
|49
|65
|1
|.430
|16
|6
|広島
|108
|44
|60
|4
|.423
|16
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ソフトバンク
|112
|69
|41
|2
|.627
|-
|2
|西武
|116
|65
|48
|3
|.575
|5
|3
|日本ハム
|116
|63
|52
|1
|.548
|8
|4
|オリックス
|114
|55
|57
|2
|.491
|15
|5
|ロッテ
|109
|51
|55
|3
|.481
|16
|6
|楽天
|111
|43
|67
|1
|.391
|26