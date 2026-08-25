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巨5-1ヤ
2番 佐々木 俊輔 レフトヒット 巨人得点！ 巨 5-1 ヤ ランナー：1、3塁
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OUT
1番 浦田 俊輔 デッドボール ランナー：1、3塁
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OUT
9番 則本 昂大 ピッチャー送りバント 1アウト ランナー：3塁
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OUT
巨4-1ヤ
8番 増田 陸 レフトツーベースヒット 巨人得点！ 巨 4-1 ヤ ランナー：2塁
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OUT
7番 泉口 友汰 ピッチャーヒット ランナー：1塁
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OUT
6番 西村 瑠伊斗 ライトフライ 3アウト
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OUT
5番 古賀 優大 ショートゴロ 2アウト ランナー：1、3塁
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OUT
4番 山田 哲人 レフトヒット ランナー：1、2塁
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3番 増田 珠 フォアボール ランナー：1塁
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2番 モンテル レフトフライ 1アウト
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OUT
巨3-1ヤ
1番 長岡 秀樹 ライトホームラン ヤクルト得点！ 巨 3-1 ヤ
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OUT
6番 中山 礼都 空振り三振 3アウト
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5番 松本 剛 ショートゴロ 2アウト
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4番 大城 卓三 サードファウルフライ 1アウト
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巨3-0ヤ
3番 Ｂ・ダルベック レフトホームラン 巨人得点！ 巨 3-0 ヤ
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2番 佐々木 俊輔 センターツーベースヒット ランナー：2、3塁
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OUT
1番 浦田 俊輔 フォアボール ランナー：1塁
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