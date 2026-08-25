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2026.08.25 18:00 明治神宮野球場
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 H E
巨人 3 2 5 5 0
ヤクルト 1 1 2 0

  • OUT

    巨5-1ヤ

    2番 佐々木 俊輔 レフトヒット 巨人得点！ 巨 5-1 ヤ ランナー：1、3塁

  • OUT

    1番 浦田 俊輔 デッドボール ランナー：1、3塁

  • OUT

    9番 則本 昂大 ピッチャー送りバント 1アウト ランナー：3塁

  • OUT

    巨4-1ヤ

    8番 増田 陸 レフトツーベースヒット 巨人得点！ 巨 4-1 ヤ ランナー：2塁

  • OUT

    7番 泉口 友汰 ピッチャーヒット ランナー：1塁

  • OUT

    6番 西村 瑠伊斗 ライトフライ 3アウト

  • OUT

    5番 古賀 優大 ショートゴロ 2アウト ランナー：1、3塁

  • OUT

    4番 山田 哲人 レフトヒット ランナー：1、2塁

  • OUT

    3番 増田 珠 フォアボール ランナー：1塁

  • OUT

    2番 モンテル レフトフライ 1アウト

  • OUT

    巨3-1ヤ

    1番 長岡 秀樹 ライトホームラン ヤクルト得点！ 巨 3-1 ヤ

  • OUT

    6番 中山 礼都 空振り三振 3アウト

  • OUT

    5番 松本 剛 ショートゴロ 2アウト

  • OUT

    4番 大城 卓三 サードファウルフライ 1アウト

  • OUT

    巨3-0ヤ

    3番 Ｂ・ダルベック レフトホームラン 巨人得点！ 巨 3-0 ヤ

  • OUT

    2番 佐々木 俊輔 センターツーベースヒット ランナー：2、3塁

  • OUT

    1番 浦田 俊輔 フォアボール ランナー：1塁

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