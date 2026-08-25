楽天が4点差でオリックスに勝利

先発投手：楽天は伊藤 樹が5回1失点の好投（4安打2奪三振）、オリックスの九里 亜蓮は5回1/3回4失点で敗戦投手 得点経過： 1回裏：オリックスが1点を追加 6回表：楽天が4点を追加 9回表：楽天が1点を追加 注目選手：オリックスの野口 智哉が3安打の活躍、楽天の安田 悠馬が1本塁打、2打点の活躍、楽天の宗山 塁が2打点の活躍。

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