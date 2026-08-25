楽天が4点差でオリックスに勝利

先発投手：楽天は伊藤　樹が5回1失点の好投（4安打2奪三振）、オリックスの九里　亜蓮は5回1/3回4失点で敗戦投手 得点経過： 1回裏：オリックスが1点を追加 6回表：楽天が4点を追加 9回表：楽天が1点を追加 注目選手：オリックスの野口　智哉が3安打の活躍、楽天の安田　悠馬が1本塁打、2打点の活躍、楽天の宗山　塁が2打点の活躍。

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 阪神 111 63 47 1 .573 -
2 巨人 113 60 51 2 .541 3
3 DeNA 112 50 59 3 .459 12
4 ヤクルト 111 50 60 1 .455 13
5 中日 115 49 65 1 .430 16
6 広島 108 44 60 4 .423 16

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ソフトバンク 112 69 41 2 .627 -
2 西武 116 65 48 3 .575 5
3 日本ハム 116 63 52 1 .548 8
4 オリックス 114 55 57 2 .491 15
5 ロッテ 109 51 55 3 .481 16
6 楽天 111 43 67 1 .391 26