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2026.08.25 18:00 MAZDA Zoom-Zoom スタジアム広島
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 H E
ＤｅＮＡ 0 1 1 3 1
広島 0 0 0 2 1
  • OUT

    ショート 宮下 朝陽がファンブル ランナー：1塁

  • OUT

    8番 勝田 成 ショートエラー ランナー：1塁

  • OUT

    7番 持丸 泰輝 空振り三振 2アウト

  • OUT

    6番 佐々木 泰 セカンドライナー 1アウト

  • OUT

    1番 度会 隆輝 ファーストゴロ 3アウト

  • OUT

    9番 深沢 鳳介 センターフライ 2アウト

  • OUT

    Ｄ1-0広

    レフト Ｓ・ファビアンがファンブル ＤｅＮＡ得点！ Ｄ 1-0 広 ランナー：2塁

  • OUT

    Ｄ0-0広

    8番 松尾 汐恩 レフトヒット ランナー：2塁

  • OUT

    7番 勝又 温史 空振り三振 1アウト

  • OUT

    6番 宮下 朝陽 センターヒット ランナー：1塁

  • OUT

    5番 秋山 翔吾 レフトフライ 3アウト

  • OUT

    4番 坂倉 将吾 ライトフライ 2アウト

  • OUT

    3番 Ｓ・ファビアン センターフライ 1アウト

  • OUT

    2番 菊池 涼介 ショートヒット ランナー：1、2塁

  • OUT

    1番 大盛 穂 センターヒット ランナー：1塁

  • OUT

    5番 佐野 恵太 セカンドゴロ 3アウト

  • OUT

    4番 Ｊ・エンカーナシオン 空振り三振 2アウト

  • OUT

    3番 筒香 嘉智 レフトフライ 1アウト

  • OUT

    2番 牧 秀悟 フォアボール ランナー：1、2塁

  • OUT

    1番 度会 隆輝 センターツーベースヒット ランナー：2塁

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