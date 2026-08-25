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OUT
ショート 宮下 朝陽がファンブル ランナー：1塁
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OUT
8番 勝田 成 ショートエラー ランナー：1塁
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OUT
7番 持丸 泰輝 空振り三振 2アウト
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OUT
6番 佐々木 泰 セカンドライナー 1アウト
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OUT
1番 度会 隆輝 ファーストゴロ 3アウト
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OUT
9番 深沢 鳳介 センターフライ 2アウト
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OUT
Ｄ1-0広
レフト Ｓ・ファビアンがファンブル ＤｅＮＡ得点！ Ｄ 1-0 広 ランナー：2塁
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OUT
Ｄ0-0広
8番 松尾 汐恩 レフトヒット ランナー：2塁
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OUT
7番 勝又 温史 空振り三振 1アウト
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OUT
6番 宮下 朝陽 センターヒット ランナー：1塁
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OUT
5番 秋山 翔吾 レフトフライ 3アウト
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OUT
4番 坂倉 将吾 ライトフライ 2アウト
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OUT
3番 Ｓ・ファビアン センターフライ 1アウト
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OUT
2番 菊池 涼介 ショートヒット ランナー：1、2塁
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OUT
1番 大盛 穂 センターヒット ランナー：1塁
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OUT
5番 佐野 恵太 セカンドゴロ 3アウト
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OUT
4番 Ｊ・エンカーナシオン 空振り三振 2アウト
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OUT
3番 筒香 嘉智 レフトフライ 1アウト
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OUT
2番 牧 秀悟 フォアボール ランナー：1、2塁
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OUT
1番 度会 隆輝 センターツーベースヒット ランナー：2塁
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