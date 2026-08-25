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4番 佐藤 輝明 セカンドゴロ 2アウト ランナー：1、3塁
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3番 森下 翔太 フォアボール ランナー：1、2塁
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2番 中野 拓夢 ライトヒット ランナー：1塁
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1番 近本 光司 ショートゴロ 1アウト
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7番 土田 龍空 セカンドゴロ 3アウト
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6番 石川 昂弥 ライトフライ 2アウト
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5番 上林 誠知 ファーストフライ 1アウト
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9番 西 勇輝 ショートライナー 3アウト
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8番 熊谷 敬宥 ライトヒット ランナー：1、2、3塁
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7番 Ｄ・ガルシア 空振り三振 2アウト
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6番 伏見 寅威 フォアボール ランナー：1、2塁
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5番 大山 悠輔 センターフライ 1アウト
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4番 佐藤 輝明 センターヒット ランナー：1塁
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4番 Ｍ・サノー センターフライ 3アウト
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3番 細川 成也 フォアボール ランナー：1塁
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2番 岡林 勇希 ピッチャーゴロ 2アウト
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1番 福永 裕基 ショートゴロ 1アウト
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3番 森下 翔太 セカンドゴロ 3アウト
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2番 中野 拓夢 ショートフライ 2アウト
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1番 近本 光司 セカンドゴロ 1アウト
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