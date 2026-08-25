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2026.08.25 18:00 バンテリンドーム ナゴヤ
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 H E
阪神 0 0 0 0 3 0
中日 0 0 0 0 0

  • OUT

    4番 佐藤 輝明 セカンドゴロ 2アウト ランナー：1、3塁

  • OUT

    3番 森下 翔太 フォアボール ランナー：1、2塁

  • OUT

    2番 中野 拓夢 ライトヒット ランナー：1塁

  • OUT

    1番 近本 光司 ショートゴロ 1アウト

  • OUT

    7番 土田 龍空 セカンドゴロ 3アウト

  • OUT

    6番 石川 昂弥 ライトフライ 2アウト

  • OUT

    5番 上林 誠知 ファーストフライ 1アウト

  • OUT

    9番 西 勇輝 ショートライナー 3アウト

  • OUT

    8番 熊谷 敬宥 ライトヒット ランナー：1、2、3塁

  • OUT

    7番 Ｄ・ガルシア 空振り三振 2アウト

  • OUT

    6番 伏見 寅威 フォアボール ランナー：1、2塁

  • OUT

    5番 大山 悠輔 センターフライ 1アウト

  • OUT

    4番 佐藤 輝明 センターヒット ランナー：1塁

  • OUT

    4番 Ｍ・サノー センターフライ 3アウト

  • OUT

    3番 細川 成也 フォアボール ランナー：1塁

  • OUT

    2番 岡林 勇希 ピッチャーゴロ 2アウト

  • OUT

    1番 福永 裕基 ショートゴロ 1アウト

  • OUT

    3番 森下 翔太 セカンドゴロ 3アウト

  • OUT

    2番 中野 拓夢 ショートフライ 2アウト

  • OUT

    1番 近本 光司 セカンドゴロ 1アウト

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