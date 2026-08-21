サザンオールスターズ、AKB48、T.M.Revolution、あいみょん、松任谷由実、湘南乃風…夏のど真ん中を楽しもう！「真夏」ソングTOP10を発表

ももいろクローバーZのメンバーがパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「ももいろクローバーZのハッピー・クローバー！TOP10」（毎週日曜 16:00～16:55）。ももクロと全国のリスナーが一緒に作る、選曲テーマ別「オリジナルTOP10チャート」音楽番組です。

8月16日（日）の放送では、「夏のど真ん中を楽しもう！『真夏』ソングTOP10」をテーマにしたランキングを発表しました。

＜今週のTOP10＞

「夏のど真ん中を楽しもう！『真夏』ソングTOP10」

・1位：サザンオールスターズ「真夏の果実」

・2位：AKB48「真夏のSounds good !」

・3位：T.M.Revolution「HOT LIMIT」

・4位：あいみょん「真夏の夜の匂いがする」

・5位：松任谷由実「真夏の夜の夢」

・6位：湘南乃風「睡蓮花」

・7位：佐々木彩夏「Early SUMMER!!!」

・8位：フジファブリック「若者のすべて」

・9位：モーニング娘。「真夏の光線」

・10位：ORANGE RANGE「ロコローション」

＜チャート総評＞

イントロマエストロ・藤田太郎さん

今回の「夏のど真ん中を楽しもう！『真夏』ソングTOP10」は、最近話題のT.M.Revolution「HOT LIMIT」や、2010年代の夏をまぶしく彩った代表曲であるAKB48の「真夏のSounds good !」を抑え、サザンオールスターズの「真夏の果実」が2位以下を大きく引き離してトップに輝きました！

気象用語では最高気温が30度以上の日のことを「真夏日」と呼ぶように、「真夏」とは暑さが厳しくなる、まさに夏の盛りの時期を指す言葉です。

今回ランクインした楽曲は、そんな夏のピークを迎えたからこそあふれ出す「歓喜」や「楽しさ」はもちろん、厳しい暑さゆえに加速していく情熱的な「恋の焦燥感」、そしてどこか夏の終わりを感じて胸がキュッとなるような「切なさ」や「憂い」を、きらびやかで深みのあるサウンドと歌詞でドラマチックに描いた曲が揃っていましたね。

これからもずっと変わらず、ワクワクする夏の情景を想像させてくれるTOP10でした。

次回8月23日（日）の放送テーマは、「新しい景色に出会おう！ ホライズンソングTOP10」です。

＜番組概要＞

番組名：ももいろクローバーZのハッピー・クローバー！TOP10

放送日時：毎週日曜 16:00～16:55

パーソナリティ：ももいろクローバーZ、清野茂樹

番組Webサイト：http://www.tfm.co.jp/clover/