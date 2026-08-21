Mrs. GREEN APPLE藤澤涼架「めちゃくちゃ気持ちいい！」東京ディズニーリゾート『サマー・クールオフ』を体験

3人組ロックバンドMrs. GREEN APPLE（大森元貴（Vo/Gt）、若井滉斗（Gt）、藤澤涼架（Key））がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! ミセスLOCKS!」（毎週月曜 23:08頃〜）。今回の放送では、7月2日～9月15日まで開催される東京ディズニーリゾートとMrs. GREEN APPLEのコラボレーション企画「サマー・クールオフ at Tokyo Disney Resort」について、生徒（リスナー）から寄せられたメッセージを紹介しました。＜リスナーからのメッセージ＞この前、修学旅行で東京ディズニーランドに行ってきました！ 本当はもっと前に行く予定だったのですが、台風の影響で延期になってしまい……。でも、なんと！ ミセス先生と東京ディズニーリゾートさんとのコラボ「サマー・クールオフ」を行っている時期に行くことができました！ 決まったときは、もう楽しみで仕方がなかったです。当日はパレードでびしょびしょになりましたが、ミセス先生と東京ディズニーリゾートがコラボレーションした「サマー・クールオフat Tokyo Disney Resort」のテーマソング「Carrying Happiness (Tokyo Disney Resort Version)」で楽しさMAX、ワクワクMAXになって最高の思い出になりました。ありがとうございました！（愛知県 14歳 女の子）

東京ディズニーリゾート®では、9月14日までスペシャルイベント「サマー・クールオフat Tokyo Disney Resort®」を開催中！

昨年に引き続き、テーマソングはMrs. GREEN APPLEが手掛ける「Carrying Happiness (Tokyo Disney Resort Version)」🎶

とびっきりハッピーな瞬間にあふれた特別な夏を楽しもう🌴 pic.twitter.com/djAMUCaQfI

— 東京ディズニーリゾートPR【公式】 (@TDR_PR) July 17, 2026＜藤澤からのメッセージ＞藤澤：修学旅行で東京ディズニーランドに行けるなんて、まずうらやましい！ 中学校の修学旅行でディズニーなんて最高だね！しかも、台風の影響で元々行く予定だった時期には行けなかったがゆえに、「サマー・クールオフ」の時期に来られたっていうのはナイスですね！実は僕も「サマー・クールオフ」をちょっと体験してきたんですけれども、すごい！ めちゃくちゃ気持ちいい！ もうめちゃくちゃ濡れる（笑）。本当に濡れるんだけど、この時期にはぴったり！ 気持ちよく遊べますので、生徒のみんなにぜひ遊びに行ってほしいな！「ベイマックスのハッピーライド」で流れる僕たちの「Carrying Happiness」で、ぜひぜひ楽しんでほしいなと思いますよ！しかも、この時期はなんと、夜の19時以降に流れる音楽が「キャリハピ（Carrying Happiness）」だけになります！「キャリハピ」オンリーで「ベイマックスのハッピーライド」を楽しめますから、思う存分一緒に歌って踊って、楽しい思い出を作ってほしいです！ ぜひぜひ遊びに行ってみてください！＜番組概要＞番組名：SCHOOL OF LOCK!放送日時：月曜～木曜 22:00～23:55／金曜 22:00～22:55パーソナリティ：アンジー校長（アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin）、たんぼ教頭（溝上たんぼ）番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/lock/番組公式X：@sol_info