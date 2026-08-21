ジャミロクワイ、Suchmos、LE SSERAFIM、BINIらの快演　サマーソニック2026総括レポート【東京公演DAY3】

25周年を迎えたサマーソニック2026が8月14日（金）・15日（土）・16日（日）、東京・大阪の2会場で開催された。サマソニ公式メディアのRolling Stone Japanによる、東京公演のハイライトをまとめたライブレポートをお届けする。本記事ではDAY3・8月16日（日）を総括。

※以下、当日の出演時間順に掲載

※L'Arc-en-Cielのレポートは後日掲載予定

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BOY SODA

12:00 MOUNTAIN

©SUMMER SONIC All Rights Reserved.

MOUNTAIN STAGEの最終日トップを飾ったオーストラリアのライジング・スターは、1曲目の「Hit The Road!」を歌い終えた後に「ボーイ・ソーダで〜す！」と日本語で挨拶。サモアにルーツを持つ彼の音楽はUS R&Bに着想を得ながらも自由奔放で、古い写真で見たガソリン・スタンドのネオンサインに由来するというアーティスト・ネームどおりにポップでヴィンテージな気風を漂わせる。ラップ風の歌唱やファルセットを交えながらステージを左右に動き回って歌うスポーティーなパフォーマンスからも、その自由なムードは伝わってきた。途中で客席に降りてハイタッチを交わし、フロアとの距離を縮める場面も。「Never The Same」などを経て、最後は出世曲「Lil Obsession」で締め。サックス／フルート奏者を含む5人編成のバンドを従えてのパフォーマンスは、弾けるソーダのように爽やかだった。［林剛］

STARGLOW

12:40 BEACH

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今年1月にデビューし、快進撃を続けるBMSGの5人組ダンス＆ボーカルグループ、STARGLOWのサマソニ初ステージ。海辺というシチュエーションとバンドの音を原動力に、5人それぞれの尖った個性を次々とさく裂させていく。KANONの「皆さん乾杯しませんか？」という音頭に続いて、5人とオーディエンスの「乾杯！」という声が響き、最新曲「Drivin' My Life」へ。雨が降り始めたBEACH STAGEに爽やかな風を吹かせる。ADAMの「僕たちがダンス＆ボーカルグループシーンで輝けるように。今日はそれを証明したいと思います！」という宣言に続いて、プレデビュー曲「Moonchaser」へ。曲中、TAIKIが「僕たちのことを知らない人も本気で音楽仲間だと思ってます！ みんなで幸せになろう！」と呼びかけると、TAIKI×GOICHIというSTARGLOWが誇る2MCによる、スキルが光るラップの掛け合いへ。そこにADAM、RUI、KANONの伸びやかなボーカルが加わり、唯一無二の五角形を体現するパフォーマンスで、鮮烈な印象を与えた。［小松香里］

SEKOU

13:10 MOUNTAIN

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UK R&Bの新星による初来日公演となったサマソニでのステージは「Never Gonna Give You Up」で始まった。リック・アストリーやギヴィオンを思わせるスケールの大きいバリトン・ヴォイスを深く響かせ、アフロヘアを揺らしながらランウェイを闊歩するモデルのようにポーズを決めて歌う姿からは、21歳にして早くも大物の風格が感じられる。教会で培われたソウルフルな歌唱の説得力は凄まじく、アル・グリーンをUKソウル風に解釈したような「Far From An Angel」、バラードでグルーヴする「Does She Know」、リズムにフィットするダンスも力強い「Dangerous Lover」と見せ場を重ねていく。ジャスティン・ビーバー『SWAG』にバック・コーラスで参加した縁もあってBBCラジオ1の番組でカバーした「Yukon」も披露。BTSのJIMINと交流するきっかけとなった「Catching Bodies」で大団円を迎えたステージは、今後さらにビッグなスターになることを確信させた。［林剛］

Ayumu Imazu

13:40 BEACH

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2年ぶり、2度目のサマソニ＆BEACH STAGE出演となったAyumu Imazu。パワフルなバンドサウンドの中、赤のトップスを着たAyumu Imazuが登場すると、片足を高く上げて「サマソニ、盛り上がってるかー！」と呼びかけ、「CLASSIC」へ。キレの良いダンス／歌／ラップで、稀代のオールラウンダーとしての実力をいきなり見せつけ、一気にオーディエンスを引き込む。「Sugar Rush」、「Obsessed」と、ご機嫌でチルなバイブスを漂わせ、「2年前のサマソニと比べ、2倍くらいの観客がいますが、みんなをAyumu Imazuのファンにして帰らせようと思ってます！」と宣言。その後、「日本ではあまり見ない、めちゃくちゃ歌ってめちゃくちゃ踊るソロアーティスト」と自己紹介。「Bassline」や「Superstar」を繰り出し、初見のオーディエンスもくぎ付けにする求心力を発揮した。ラストはギターを抱え、ホームは自らの心の中にあるという思いを歌った「Home」を披露し、さらなるマルチぶりを見せつけた。［小松香里］

AKMU

14:10 PACIFIC

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ホーン隊やコーラスを含む9名編成のバンドを引き連れ、2年ぶり2回目のサマソニに臨んだ韓国の兄妹デュオ・AKMU。カントリーやウェスタンを取り入れたニューアルバム『FLOWERING』の収録曲でスタートし、音楽的進化を鮮やかに示す。往年のヒット曲「Love Lee」や「200%」も大所帯セッションならではのオーガニックなアレンジに昇華され、ステージ上の全員の楽しそうな表情から、さながら楽園で遊んでいる楽団のようにも見える。「皆さん、お久しぶりです！ 今日は音楽でつながってほしいと思います」と上達した日本語で呼びかけ、チャンヒョクとスヒョンが織りなす美しいハーモニーで場内は心地よい多幸感に満たされていた。「Last Goodbye」では落ちサビ前に「さようなら」と日本語で歌う粋な演出も添え、カラフルなサウンドで観客を心地よく揺らした。［鳴田麻未］

NECTAR WOODE

14:20 MOUNTAIN

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鍵盤奏者のエイミー・ジャッグスとのツーマンで行った昨年9月の初来日公演から、今度はサマソニの大舞台へ。エイミーがダニー・ハサウェイのようなエレピを弾きながら「Home Again」でスタートしたライヴは、ネクター・ウッドという名前の語感からも漂う柔らかでオーガニックな音色で会場を包み込んだ。ワインレッドのギブソン製ギターを抱え、陽だまりのように温かなヴァイブを湛えたソウルをたおやかな美声で歌い、「Message To London」などでは7月に発表した『Rooftop Session』も連想させる。「How Its Gotta Be」では客席とコール＆レスポンスを行い、「ファンキーに行きましょう！」との掛け声で始まった「Ama Said」でもオーディエンスにシンガロングを求め、彼女が謳うガーナのルーツや家族愛を皆で共有。最後の「Stick Fight」を歌う前にジャミロクワイの名前を叫んだのは、この後にライヴを控えるUKソウルの先達への敬意だと受け止めた。［林剛］

Travis Japan

15:25 PACIFIC

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開演前から自然発生的な”トラジャコール”が響き渡っていた会場。歓声に導かれて登場した7人は重厚な「BO$$Y」で口火を切り、中村海人が「ブチ上がれー！」と絶叫。「LEVEL UP」「影ニモ日向ニモ」とハイエナジーな楽曲を連投し、グループの武器であるシンクロ率の高いダンスで圧倒する。昨年メンバー3人はサマソニに観客として来場し、このステージに憧れていたそうで、念願叶って今年初出演できたことが嬉しいと吐露。「この機会に感謝して、これだけで終わらず、またどこかで皆さん1人ひとりに会えるように頑張っていきます！」と宮近海斗が宣言したように、新鮮なステージを未来に繋げるという意志を感じさせる、丁寧かつダイナミックなパフォーマンスだった。ここから新たなファンが生まれることを期待したい。［鳴田麻未］

BINI

15:30 MOUNTAIN

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母国フィリピンで”Nation's Girl Group”（国民的ガールズグループ）と称され、P-POPの新たな波を牽引してきたBINIがサマソニ初出演。パワフルなバンドサウンドが響くなか、「東京、準備はいい？」という呼び掛けから「Cherry on Top」へ。カラフルで煌びやかな衣装をまとった8人が、華やかさとアジアのポップスを思わせるメロディ、フェミニンな振り付けを織り込んだ独自のパフォーマンスを展開する。P-POPを代表する存在であることを証明するハイクオリティなポップミュージックで、みるみるうちにフロアを笑顔で満たしていく。8人それぞれが日本語で自己紹介をして、ぐっとオーディエンスとの距離を縮め、「Born To Win -Japanese Version」で一体感を生む。「私たちは勝つために生まれてきた」と宣言し、ラストは代表曲の「Salamin, Salamin」と「Pantropiko」。日本語で「大好きです！」と口々に伝え、名残惜しそうに手を振りながらステージを後にした。［小松香里］

キタニタツヤ

16:45 MOUNTAIN

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バキバキのアンサンブルを轟かせ、「ずうっといっしょ！」を初っ端に投下し、フルスロットルでライブをスタートさせたキタニタツヤ。最後のフレーズを歌い切り、思いっきり頭を垂れて、ギターを弾きたおす。東京のサマソニには初出演だ。たくさんの人が集まったMOUNTAIN STAGE。「音楽を通して、少しでも自分という存在が誰かの心の中の1バイト、2バイトになって残ってくれたら嬉しい」と言って、多大な影響を受けたマンガを原作にしたアニメ『これ描いて死ね』に書き下ろした「遺書」へ。これまでにないトロピカルな音像に乗せて、キタニタツヤにとっての表現とは何かという想いが歌われ、オーディエンスはハンドクラップで応える。「おれはここにいる！」という切実さと確信に満ちた歌声が伸びていった。フロアにマイクを向けると大きな「ラララ」が響き渡った代表曲の「青のすみか」。決まりきった日常を打破しようとする、力強いメッセージを込めた「次回予告」がラストを飾った。［小松香里］

LE SSERAFIM

17:20 MARINE

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夕刻のMARINE STAGEに、鮮烈な赤い火花とともに姿を現したLE SSERAFIM。序盤から「Perfect Night」など重低音が腹に響くダンスチューンを連発し、ハードなアクションをこなしながらも涼しげな表情を浮かべるコントラストで魅了する。「最高の夏を作りましょう！」とスタジアムの奥まで手を振り、巨大な空間を自分たちのホームへと変えていく姿は、これが日本の大型フェス初出演とは到底思えない。そしてロックアプローチを深めた「1-800-hot-n-fun」から、マカレナを想起させるフレーズを現代的なダンスビートへ落とし込んだ「BOOMPALA」へ、「ANTIFRAGILE」では腰を大きく使ったダンスで観客を沸かせる。約60分、全14曲の最後まで一切の隙を見せず、5人はMARINE STAGEを完全に掌握した。［鳴田麻未］

.ENDRECHERI.

17:55 PACIFIC

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ジョージ・クリントンのお墨付きも得た堂本剛率いるファンク・プロジェクトのステージは、シンガー・ソングライターとしてのデビュー曲で近年リアレンジされた自身へのエール・ソング「Machi....」で静かに始まった。冒頭のMCでは「耳を患っているので爆音がダメで...」と話していたが、一転してギターが雄叫びを上げ、ファンク名曲のフレーズも織り交ぜながらアッパーなラップ・ソング「Super funk market」へとなだれ込んでいく。”ありのままに生きよう”という堂本の信条をファンクの精神に重ね合わせた「雑味」でもサイド・シンガーたちと力強く歌い、エディ・ヘイゼルばりのギターがうねる「勃」ではパンクなエッジも見せる。カウントに合わせたジャンプでオーディエンスと一体になった後は、4日前にリリースしたばかりの新作『new chapter purple』からの楽曲を連発。ファンクを軸にしながらJ-POPとしての親しみやすさも失わない堂本ならではの矜持を随所に感じさせる賑やかなステージだった。［林剛］

Suchmos

18:10 MOUNTAIN

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活動休止を挟み、7年ぶりとなるサマソニ。ゆるりとミドルテンポの「Pacific」からスタート。ほとんどの楽曲にアレンジが施されており、懐メロ感は皆無。YONCEの「去年デビューして2年目の新人です」という言葉ともリンクする。YONCEが「サマーソニック！」とシャウトすると、ヘヴィなアンサンブルに突入。ロックバンドのカタルシスが詰まった「DUMBO」、クールな新曲も披露された。ゴリゴリにチューンナップされた「STAY TUNE」でMOUNTAIN STAGEをダンスフロアに変える。MOUNTAIN STAGEのサブヘッドライナーという大役を担おうが、ライブハウスと同じように、洗練されつつも泥臭くピースなSuchmosの音楽を鳴らすだけ。そんなバイブスを貫く。「VOLT-AGE」の終盤、YONCEは「この後はジャミロクワイ！」と敬愛する先人に触れ、自らが履いていたスタンスミスを最前列のオーディエンスにプレゼント。最高のバトンをつないだ。［小松香里］

JAMIROQUAI

20:10 MOUNTAIN

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93年の初来日から33年。リズミカルな足捌きでステップを決めながらジャージ姿で歌い踊り、電飾のヘルメットも目を引いたジェイ・ケイは、「生意気で、無礼で、気取ったスーパースター」と評された頃のままの存在感を放っていた。長尺にアレンジした「Space Cowboy」などアシッド・ジャズ期の名曲を往時の勢いで歌えば、「Little L」「Canned Heat」「Cosmic Girl」といったニュー・ディスコ〜コズミック・ファンクでダンサブルに滑走。鍵盤のマット・ジョンソンやドラムのデリック・マッケンジーらがソリッドなグルーヴを紡ぎ、ロミーナ・ジョンソン、ヴァレリー・エティエンヌ、ヘイゼル・フェルナンデスというUKソウル屈指の女性シンガーたちからなるコーラス隊がジェイ・ケイの歌に華を加える。オーディエンスの熱気が充満する会場は、ディスコ黄金期のダンス・フロアのようであり、レーザービームが飛び交う近未来のクラブのようでもあった。ミュンヘン・ディスコに通じる新曲「Disco Stays The Same」も披露され、亡きトビー・スミスへの思いも随所に滲ませた100分超えのステージは、反戦メッセージを前置きにして歌ったお馴染みの「Virtual Insanity」で絶頂を極めて閉幕。新作と来日ツアーの予定も明かし、スペース・カウボーイのファンク・オデッセイはこれからも続いていくことを約束してくれた。［林剛］

SUMMER SONIC

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