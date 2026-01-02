占星術と血液型、それぞれの個性が重なり合う48通りの運命。あなたの2026年の金運がどんな物語になるのか——ここからその答えを紐解きましょう。

→総合運

—— 「判断×行動＝資産」

収入アップ、資産形成、自己投資の判断が噛み合い、

「使う・増やす・巡らせる」すべてが好循環に入ります。

TOP10 — 豊かさを動かし、成果を掴む金運最高潮期

【1位】双子座 × O型

予想外のチャンスに恵まれ収入アップ！自己投資や副業への挑戦は無限大。使った分が巡って戻る好循環を達成。

【2位】双子座 × A型

成果に比例してお金が流れ込みやすいとき。大胆な投資や大きな買い物にも好機あり。ですが、使いすぎには注意して。

【3位】牡牛座 × AB型

入収と支出の流れが整い、世帯収入や家族マネーに追い風。決断力を活かした貯蓄計画が、安心と豊かさを呼び込みます。

【4位】牡牛座 × B型

深い洞察力が財産形成に活きるとき。相続・共有財産・保険の見直しなど金運が動き、安心感が増します。

【5位】山羊座 × A型

収入アップのチャンスあり。忙しくなりそうなので、お金で時間を買うのも人生の充実度がアップします。

【6位】獅子座 × B型

人脈運が金運に直結。交渉力を活かし、契約や条件改善で収入増の期待大。家計のバランス調整も成功しやすいとき。

【7位】双子座 × AB型

引き寄せの力が強くなります。秋以降、あなたの金運は急上昇。必要なお金が必要な場所から流れてきます。

【8位】牡牛座 × A型

集中力と管理能力が金運を底上げ。資産形成や長期投資に最適な年で、コツコツ型の運用が大きな実りにつながります。

【9位】乙女座 × AB型

働き方の見直しで金運改善にも成功。業務効率を上げることで収入アップや評価につながりやすいとき。

【10位】乙女座 × A型

感覚的な判断が冴える年。必要な出費と不要な支出を見極められ、結果的に貯蓄が増える穏やかな金運です。

TOP10の運気アップポイント:

迷わず決め、動かしたお金が、未来の安心をつくります。

11位〜30位 — 穏やかな実りと安定成長期

派手さはなくても、確かな手応えを感じられる運気。

今は基盤づくりや信頼構築がテーマです。

【11位】山羊座 × B型

家計管理の見直しが効果的。貯蓄と支出のバランスを整えることで、金運の流れが安定し、将来設計が描きやすくなります。

【12位】蠍座 × AB型

知的好奇心が高まり、自己投資が増えそう。使用頻度の低いサブスクなど固定費の見直しで満足度と実利を両立。

【13位】水瓶座 × A型

あなたの発想力が収入源を広げる年。人脈から副業の話が舞い込みやすく、行動力が金運を動かします。

【14位】双子座 × B型

複数の収入や臨時収入の期待大。支出を細かく整理することで、無駄が減り、使えるお金が増えます。

【15位】牡牛座 × O型

責任ある判断が財産を守るとき。老後資金や保険の見直しに最適で、長期目線の計画が金運安定に直結。

【16位】魚座 × AB型。

出費は増えたとしても「満足度の高いお金の使い方」ができる年。そこには納得のできるプライスレスな価値アリ。

【17位】射手座 × O型

計画性を意識すると金運安定。見栄の出費を抑え、目的ある自己投資に絞ることで収支バランスが改善。

【18位】乙女座 × B型

細かな管理能力が光る金運。家計簿や予算設定を整えることで、支出が減り、貯蓄が着実に育ちます。

【19位】天秤座 × A型

慎重な判断が財産を守る年。相続や共有財産、保険内容の確認が金運の安心感につながります。

【20位】乙女座 × O型

収入は安定傾向。衝動買いを抑え、固定費を整理すると金運が底上げされ、貯蓄ペースが整います。

【21位】山羊座 × O型

金銭感覚を現実寄りに調整。夢への出費と生活費の線引きをすると、金運が安定し不安が減ります。

【22位】蠍座 × O型

自分を満たすお金の使い方を知っているあなた。賢い投資と柔軟な働き方が金運アップに大きく貢献。

【23位】牡羊座 × AB型

頼りにされます。役割拡大による収入増が期待できる反面、交際費は増えそう。それで人脈は広がります。

【24位】山羊座 × AB型

バランス重視で金運安定。収入と支出を整えることで安心感が増し、無理のない資産形成が進みます。

【25位】水瓶座 × B型

ハイテク分野での投資は吉。最先端なギアを取りそろえるのも、時間の効率化が図れて、成果と収入に直結します。

【26位】蠍座 × A型

ムラのない金銭感覚の再調整期。使いどころを見極めることで、浪費を防ぎ、金運の流れを立て直せます。

【27位】魚座 × A型

自由な支出が増えやすいとき。予算設定を意識すると、楽しみと貯蓄の両立が可能に。積み立て型の貯蓄が吉。

【28位】天秤座 × B型

人付き合いでの支出が増えやすい年。交際費の上限を決めることで金運が安定。バランス感覚をお金にも活かすと好転。

【29位】魚座 × O型

感情の揺らぎによる出費に注意。家計を数値で把握すると金運が安定します。後半に流れが改善します。

【30位】射手座 × A型

いつの間にか見えない支出が増えそう。収支の曖昧さを整えて。家計管理を意識することで、金運の不安が軽減されます。

11位〜30位の運気アップポイント:

日々の積み重ねを重視して。

評価につながり、後半に向けて「育ててきたもの」が実を結び始めます。

31位〜40位 — 調整や見直しが力になる時期

焦るより、整えるほうが成功に近づけるポジション。

【31位】獅子座 × O型

金運は調整期。衝動的な出費を控えるのが開運アクションに。自由さを守るには、まず土台を整えて。

【32位】蟹座 × A型

戦略的思考が金運を守る年。分散投資や副収入の仕組みづくりが◎。無理のない計画が長期的な安定を生みます。

【33位】牡羊座 × A型

収入源が散らばりやすいとき。副業や仕事を整理し、「伸ばすものを一つ決める」ことが金運回復の鍵です。

【34位】水瓶座 × O型

自己投資と浪費の境界線がテーマ。目的を明確にした支出は吉。レジャーなどリフレッシュはお金を回す原動力になります。

【35位】水瓶座 × AB型

慎重さが求められる年。大きな買い物は保留し、積立や貯蓄強化が◎。安心感を優先するほど運が安定。

【36位】射手座 × AB型

勢い任せの支出に注意して。大きな買い物をするときは、一旦保留にしてから再度検討するのがおすすめです。

【37位】蟹座 × AB型

責任感から出費が増えがち。自分のための予算を確保することが開運行動。長期計画の見直しも吉。

【38位】魚座 × B型

あなたの夢が叶う可能性が見えてきたことで、一時的な出費が多くなりそう。それでも、挑戦する価値がありそう。

【39位】蠍座 × B型

興味が湧くと浪費に流れやすい一方で、積立や長期投資に向き、無理のない資産形成で安心感が増します。

【40位】天秤座 × O型

管理を完璧にしすぎると、疲れてしまいそう。家計は「ざっくり管理」に切り替えると、金運の流れがスムーズに。

31位〜40位の運気アップポイント:

働き方・職場環境・キャリアの方向性を見直すための大切な時期。

焦らず整えることで、次の年に大きな飛躍が待っています。

41位〜48位 — 開運の種が眠る再生期

思うように進まない感覚があっても、焦らないで。

一時的にお金の流れが停滞したように感じても、それは土台を組み替えるための静かな時間。

【41位】牡羊座 × O型

理想と現実のギャップ調整期。収支を正確に把握することが第一歩。数字を見る勇気が金運回復を早めます。

【42位】射手座 × B型

ピンチを成長のキッカケにできるとき。家に意外なお宝が眠っていることも。フリーマーケットはねらい目。

【43位】天秤座× AB型

人のための出費が増えやすい年。線引きを意識し、「自分の安心資金」を確保すると金運が整います。

【44位】牡羊座× B型

人気運急上昇。交際費が増えていく模様。回収はまだ先となりそうですが、これも投資と考えれば将来の飛躍につながります。

【45位】獅子座 × AB型

責任感からの支出が増えそう。優先順位を書き出し、必要な支出と削れる支出を分けると金運が持ち直します。

【46位】蟹座 × B型

拡大より守りがテーマ。新しい投資より、貯蓄や家計の見直しを◎。足元を固めるほど来年が楽に。

【47位】獅子座 × A型

押し活への過度な課金など、ずっとやめられなかったことがあるなら、断捨離をしてみて。心も整理されて、冷静な判断ができます。

【48位】蟹座 × O型

一時的な停滞期。ですが、再構築の好機。生活基盤・固定費・貯蓄計画を整えることで、次年の金運上昇に直結します。

41位〜48位の運気アップポイント:

あなたの価値観や願いを再確認することで、静かに運が反転するターニングポイント。 2027年に一気に伸びる人が最も多い位置です。今は「増やす」より「守る」を意識して。

運勢は良し悪しではなく、与えられたテーマの違いです。上位は実りの時、中位は育む時、下位は再生と始まりの時。どの場所にも価値があります。小さな一歩が未来を動かし、あなたを輝かせます。あなたの2026年が優しい光に満ちますように。