占星術と血液型、それぞれの個性が重なり合う48通りの運命。あなたの2026年がどんな物語になるのか——ここからその答えを紐解きましょう。総合運ランキングです。

TOP10 — 輝きと成功を掴む運命

今年、最高の追い風を受ける10組。

情熱、直感、行動力のすべてが噛み合う「飛躍期」。

【1位】獅子座 × O型

自ら光を放ち、舞台がどんどん広がっていく一年。思いきって踏み出した挑戦が評価につながり、存在感も一段と高まります。

【2位】蟹座 × O型

人とのつながりが幸運を連れてくる躍動の年。直感に従って動くほどチャンスが広がり、楽しみながら前進できます。

【3位】蟹座 × B型

誠実に積み重ねてきた努力が、しっかり評価される実りの一年。集中して取り組んだことほど手応えがあり、自信と信頼が育っていきます。

【4位】獅子座 × B型

安心感の中で未来が育つ運気。優しさと現実感覚が心地よく調和する年。無理をせず選んだ道が自然と良い流れを生み、喜びが広がります。

【5位】蠍座 × O型

自分らしさが輝き、唯一無二の立ち位置が見えてくる一年。自由な発想を大切にするほど流れが整い、新しい可能性が次々と広がります。

【6位】天秤座 × O型

人脈とチャンスが自然につながる好調期。心地よいバランス感覚が活き、選んだ道がそのまま成果へと結びつきます。

【7位】魚座 × O型

好奇心が未来を切り開くワクワクの年。興味を持ったことに素直に動くほど、楽しい展開と成果がついてきます。

【8位】魚座 × B型

心から大切にしてきたことが、確かな形となって返ってくる一年。気づけば人生の土台がぐっと強く整っています。

【9位】射手座 × O型

ここぞという場面で力を発揮できる年。強い情熱と深く考えた決断が実を結び、大きな成果を引き寄せるでしょう。

【10位】天秤座 × B型

自然体で過ごすほど運が味方する一年。心がほっとする選択が、満足感を運んでくれます。頑張りすぎないことが、いちばんの成功に。

TOP10の運気アップポイント:

——「自信×行動＝成果」

決断力が未来を切り開きます。

11位〜30位 — 穏やかな発展と安定の運勢

好調さと成長が調和するゾーン。無理な力は不要です。

【11位】蟹座 × AB型

暮らしや仕事の流れが自然と整っていく一年。小さな工夫や見直しが心に余裕を生み、安心できる未来へとつながっていきます。

【12位】獅子座 × A型

誠実に向き合ってきたことが、じわじわと評価に変わる年。派手さはなくとも、積み重ねた努力が大きく育っていきます。

【13位】蠍座 × B型

安心できる選択が幸運を呼ぶ年。自分のペースを守ることで、仕事も生活も安定し、ゆるやかな豊かさを実感できそう。

【14位】蟹座 × A型

人との会話や交流からヒントが生まれる一年。言葉にすることで道が見え、心地よいご縁が次のステージへ導いてくれます。

【15位】獅子座 × AB型

丁寧さが光り、信頼が自然と集まる一年。地道な努力が評価につながり、「やってきてよかった」と感じる場面が増えていきます。

【16位】水瓶座 × O型

自由な発想がチャンスを呼ぶ一年。新しい考えや行動が視野を広げ、これまでにない可能性が自然と集まってきます。

【17位】双子座 × O型

身の回りを整理することで、流れが軽やかになる年。必要なものだけを残すことで、心も未来もすっきり整っていきます。

【18位】双子座 × B型

責任ある役割を通して、大きく成長できる年。忙しさの中にも達成感があり、経験そのものが次の扉を開く鍵になります。

【19位】乙女座 × B型

慎重さが安心と成功を連れてくる一年。深く考えた選択が、信頼や安定につながり、落ち着いた充実感を得られそう。

【20位】山羊座 × B型

理想と現実のバランスが心地よく整う年。自分を大切にする選択が、無理のない幸せと安心感を運んでくれます。

【21位】射手座 × B型

行動力は十分な年。楽しみながら進みつつ、目的を意識することで、仕事やお金の流れが安定していきます。

【22位】牡牛座 × B型

工夫と改善が成果につながる年。働き方や習慣を少し変えるだけで、評価や手応えを感じられる場面が増えそう。

【23位】乙女座 × O型

仕事を通して自信が育つ一年。責任ある立場が増えますが、その分だけ実力と信頼がしっかり積み上がっていきます。

【24位】双子座 × A型

美的感覚が冴え、穏やかに前進できる年。無理のない選択が、恋愛や仕事を安定した方向へ導きます。

【25位】天秤座 × A型

力を注ぐ方向を見極める年。やりたいことを絞るほど、評価と成果がついてきて、手応えを感じやすくなります。

【26位】魚座 × A型

安定を大切にすることで運が育つ一年。堅実な判断が心に余裕を生み、暮らしや仕事が落ち着いて整っていきます。

【27位】蠍座 × A型

立ち止まって考えることが意味を持つ一年。計画を整え直すことで、これから進む道がはっきり見えてきます。

【28位】天秤座 × AB型

感情を整えることで運が落ち着く一年。生活リズムを大切にすると、心も現実も少しずつ穏やかに。

【29位】射手座 × AB型

内側を整えることがテーマの年。焦らず準備を重ねることで、次に大きく飛躍するための力が蓄えられます。

【30位】水瓶座 × B型

流れに身を任せすぎず、自分の軸を意識したい一年。現実的な選択が、安心感と安定を連れてきます。

11位〜30位の運気アップポイント:

全体の傾向として、穏やかな運気に。

落ち着いたペースを守るほど運が育ちます。

31位〜40位 — 調整や見直しが力になる時期

焦りは禁物。体勢を整える年。

【31位】双子座 × AB型

価値観を見直すことで、新しい道が見えてくる一年。立ち止まる時間があるからこそ、次に進む方向がクリアになります。

【32位】蠍座 × AB型

人との距離感を整えることがテーマ。無理を手放すほど心が軽くなり、自然と運の流れも穏やかに回復していきます。

【33位】山羊座 × O型

情報を減らすことで、心に余白が生まれる年。本当に必要なものを選び取ることで、静かな自信が育っていきます。

【34位】牡牛座 × A型

守りを意識することで安心感が増す年。急がず、今あるものを大切にすると、心も生活も落ち着いていきます。

【35位】山羊座 × A型

完璧を目指さなくて大丈夫。肩の力を抜くことで、人との関係や流れがやさしく整っていきます。

【36位】水瓶座 × A型

細かさより全体を見る意識を。視野を広げることで、停滞していたことが少しずつ動き出します。一度目標を書き出すと流れが回復。

【37位】牡羊座 × B型

自己主張を少し緩めることで、周囲との調和が戻る一年。力を抜いた先に、新しい評価や信頼が芽生えます。

【38位】射手座 × A型

勢いを休ませることで、次の目標が見えてくる年。今は準備と充電の時間として、自分を整えて。

【39位】魚座 × AB型

安心できる環境づくりがテーマ。生活を整えるほど心が安定し、ゆっくりと前向きな流れが戻ります。

【40位】山羊座 × AB型

責任を抱え込みすぎないことが鍵。自分を労わる選択が、少しずつ運気を回復させてくれます。

31位〜40位の運気アップポイント:

迷いが成功の前兆になる位置。

内面の整理が運気上昇への近道に。

41位〜48位 — 開運の種が眠る再生期

一旦流れが止まるからこそ、輝く未来への道が作られます。

【41位】水瓶座 × AB型

理想と現実をすり合わせる再調整の年。焦らず足元を整えることで、本当に進みたい道が見えてきます。

【42位】牡牛座 × AB型

評価より心の納得感を優先したい一年。無理な自己主張を控え、助けを求める勇気が運を整えます。

【43位】乙女座 × AB型

人のために頑張りすぎた心を休ませる時期。自分の時間を意識的に確保すると、運の消耗が止まります。

【44位】牡羊座 × A型

選択肢が多く、迷いが生じやすい年。一つに集中することで、安心感と手応えが戻ってきます。

【45位】乙女座 × A型

責任感が強まり、心が疲れやすい時。優先順位を整理し、完璧を目指さず「今日はここまで」と区切る習慣が運を守ります。

【46位】牡羊座 × AB型

拡大より基盤づくりがテーマの年。無理な挑戦を控え、生活や仕事の足元を整えると安心感が戻ります。貯蓄や計画の見直しが吉。

【47位】牡牛座 × O型

力を抜くことで、人との関係や運気が自然と回復します。開運方法は「70点主義」。完璧を手放すほど、流れが柔らかく好転。

【48位】牡羊座 × O型

立ち止まることに意味がある大切な一年。１つ１つ丁寧に問題を解決していくことで、次の飛躍の準備が整います。

41位〜48位の運気アップポイント:

焦らず癒すほど、静かに運が反転するターニングポイント。

2027年に一気に伸びる人が最も多い位置です。「今は種まき」その意識が未来を変える年に。

運勢は良し悪しではなく、与えられたテーマの違いです。上位は実りの時、中位は育む時、下位は再生と始まりの時。どの場所にも価値があります。小さな一歩が未来を動かし、あなたを輝かせます。あなたの2026年が優しい光に満ちますように。