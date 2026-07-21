Deep Growth Partnersは2026年7月16日、28卒学生を対象に実施した「志望業界ランキングと全19業界別業界イメージ」に関する調査結果を発表した。本調査は2026年3月1日〜4月16日、旧帝大・早慶・GMARCH等の上位校を中心とした2028年卒業予定の大学生520人を対象に、インターネットによるアンケート調査で実施したもの。

28卒学生の45.0%が業界で企業を絞り込み

志望企業を絞る上で最も重視する要素を尋ねたところ、「志望業界」(45.0%)が最多となった。続いて「企業区分」(30.0%)、「希望職種」(25.0%)となり、企業選びにおいて業界の認知度やイメージが大きく影響していることが分かった。

志望企業を絞る上で最も重視する要素

調査では、近年のZ世代就活生の間でタイムパフォーマンスを重視する傾向が強まり、効率的に就職活動を進めるため、事前情報をもとに応募企業を厳選する動きが広がっていると分析している。

第一志望業界は「商社」が1位、食品メーカーは4位へ

第一志望業界を調査したところ、「商社」(10.3%)が1位となった。一方、27卒で1位だった「食品メーカー」は2.9ポイント減少し、「食品メーカー」(7.9%)で4位へ順位を落とした。また、26卒で1位、27卒でも4位だった「外資コンサルティング」(4.6%)は10位まで順位を下げた。

28卒学生の第一志望業界ランキング 1位〜8位

28卒学生の第一志望業界ランキング 10位〜19位

業界ごとに認知度やイメージに差

業界イメージについて調査したところ、商社や金融、食品メーカーなどは学生からの志望度が高い一方、インフラ、SIer、小売、人材、サービスなどでは「知ってはいるが興味がない」と回答する学生の割合が高かった。

28卒学生の業界イメージ