







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは日本時間19日、クローザーを務めていたエドウィン・ディアス投手が負傷者リスト（IL）に入った。同投手はここまで故障・不振でほとんど結果を残せていないが、ファンの怒りも頂点に達しているようだ。米メディア『スポーツスキーダ』が報じた。



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ディアスは4月下旬に右肘遊離体により離脱。手術を経て7月末に復帰するも、約半月でILへ逆戻りとなった。シーズン成績は16登板、2勝2敗、防御率11.85と、クローザーとしては到底見合わないような数字になってしまっている。



同メディアは「ディアスが再び戦列を離れるニュースを受け、多くのファンが彼を批判するコメントを綴った」としつつ、「今回の契約は大失敗だ」、「完全にクソみたいな出来だから、怪我したふりしてるんだろ」、「こいつが投げるのを見てると、ファンの方が頭が痛くなる」といった厳しい声が寄せられていることを紹介。



続けて、「ニューヨーク・メッツ時代にはメジャー屈指のクローザーだったディアスだが、ドジャースに移籍してからは悪夢のようなスタートを切っている。プレーオフが目前に迫っているため、彼は当面の間、完璧なコンディションを取り戻すことに集中しなければならない」と記している。











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