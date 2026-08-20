マイナビニュースは8月19日、不動産売却査定・不動産投資・太陽光発電に関する情報を集約した情報サイト「マイナビニュース 資産活用おすすめナビ」を公開した。不動産や住宅、土地などの資産活用を検討するユーザー向けに、各分野の基礎知識や比較情報などを提供する。

マイナビニュース 資産活用おすすめナビ

同サイトは、これまでマイナビニュース内で展開してきた「マイナビニュース 不動産査定」「マイナビニュース 不動産投資」「マイナビニュース 太陽光」を、「資産活用」というテーマで再編したもの。

資産活用への関心の高まりを背景に情報を集約

近年、住まいや土地、自己資金などの資産をどのように活用するかについて関心が高まっている。一方、不動産売却、不動産投資、太陽光発電では、それぞれ検討時に必要となる知識や比較ポイントが異なり、利用者は複数の情報を個別に調べる必要があるため、自分に合った選択肢を見つけるまでに時間がかかる場合もある。

そこでマイナビニュースでは、不動産売却査定、不動産投資、太陽光発電に関する情報を「資産活用」という視点で集約。不動産の売却や投資用不動産の検討、住宅や土地を活用した太陽光発電など、資産に関する複数の選択肢を横断的に比較・検討しやすい情報サイトとして再編した。

不動産売却・投資・太陽光発電の3領域を中心に情報提供

「マイナビニュース 資産活用おすすめナビ」では、主に「不動産売却査定」「不動産投資」「太陽光発電」の3領域について情報を提供する。

不動産売却査定では、マンションや戸建て、土地などの売却を検討するユーザーに向けて、不動産会社の選び方、査定依頼時の注意点、一括査定サービスの比較、売却までの流れなどを解説する。

不動産投資では、投資用マンションやアパート経営、不動産クラウドファンディングなどを取り上げ、サービスの特徴や物件選び、利回り、リスク、初心者向けの基礎知識などを紹介する。

太陽光発電では、住宅用・産業用の太陽光発電について、設置費用や売電制度、補助金、施工会社の選び方、メンテナンス時の注意点などを提供する。

資産活用の選択肢を横断的に検討可能に

同サイトでは、各分野の情報を個別に紹介するだけでなく、「所有している不動産を売却する」「不動産を運用する」「土地や住宅設備を活用する」といった目的に応じ、関連する選択肢を見つけやすい情報設計を目指すとしている。

今後は、各ジャンルの比較記事や基礎知識コンテンツに加え、資産状況や検討段階に応じたガイド記事、費用・収益性に関する解説、よくある疑問への回答などを順次拡充する予定。