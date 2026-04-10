マイナビニュースは、通信サービスの比較・選び方に特化した情報サイトとして、光回線専門の「ヒカリノトリセツ」、ホームルーター専門の「ホームルーターラボ」、ポケット型Wi-Fi専門の「モバイルWi-Fiどっとこむ」の3メディアを公開した。

いずれのサイトも、マイベストプロ北海道の登録専門家であり通ン情報などを正確かつ信業界での実務経験を持つ高木健太朗氏を監修者に迎え、料金・サービス条件・キャンペー分かりやすく整理し、読者が自分に合った通信サービスを選べるよう支援する。

公開の背景

通信サービスの市場は、光回線・ホームルーター・ポケット型Wi-Fiなど選択肢が多様化する一方、料金体系・キャンペーン条件・契約形態がサービスごとに大きく異なり、「結局どれを選べばいいのか分からない」という課題が顕在化している。

特に以下の3つの領域では、それぞれ固有の情報課題が存在している。

光回線：提供事業者・プラン・セット割・キャッシュバック等の特典が多様化し、割引適用条件や工事・開通の流れが複雑化

ホームルーター：WiMAX・ソフトバンクエアー・ドコモ home 5G・Rakuten Turbo等、通信方式や料金体系が異なるサービスが混在し、違いが見えにくい

ポケット型Wi-Fi：WiMAX・クラウドWi-Fi・キャリア系・レンタル系など仕組みが根本的に異なるサービスが「ポケット型Wi-Fi」として一括りに扱われ、重要な違いが見落とされがち

マイナビニュースはこれらの課題を解消するため、各領域に特化した専門メディアを立ち上げ、サービスごとの違いを丁寧に整理した情報を提供する。

3サイトの概要

サイト名 対象ジャンル 公開日 URL ヒカリノトリセツ 光回線 2月26日 https://hikari.news.mynavi.jp ホームルーターラボ ホームルーター（置くだけWi-Fi） 3月17日 https://home-router.news.mynavi.jp モバイルWi-Fiどっとこむ ポケット型Wi-Fi・モバイルルーター 3月17日 https://mobile-wifi.news.mynavi.jp

ヒカリノトリセツ（光回線専門）

在宅ワーク・動画視聴・ゲームなど利用シーン別の選び方ガイド、月額料金・初期費用・工事費・契約期間・解約費用・特典適用条件の一括比較、集合住宅／戸建てなど住環境別の注意点解説を提供する。

ホームルーターラボ（ホームルーター専門）

WiMAX・ソフトバンクエアー・ドコモ home 5G・Rakuten Turbo等の主要サービスごとの料金・速度・キャンペーン・口コミ情報の個別記事、料金／速度／キャンペーン等の比較軸別横断比較コンテンツ、月額料金だけでは見えない端末代金・残債・スマホセット割等のコスト可視化を提供する。

モバイルWi-Fiどっとこむ（ポケット型Wi-Fi専門）

WiMAX・クラウドWi-Fi・キャリア系・レンタル系の4カテゴリ別比較、利用目的×利用期間で最適なサービスタイプを選べるガイド設計、「そもそも光回線とどちらが良いか」に応えるカテゴリ横断比較コンテンツを提供する。

これら3サイトすべてにおいて、編集方針・広告／アフィリエイト方針・運営者情報を公開し、情報の透明性確保に努める。キャンペーン情報は更新日を明記し、最新情報の反映に努める方針。なお、記事には広告・アフィリエイトリンクを含む場合がある。

通信業界の専門家・高木健太朗氏が監修で参画

3サイトすべてにおいて、マイベストプロ北海道の登録専門家であり、通信業界での実務経験を持つ高木健太朗氏を監修者として迎える。料金・条件・用語の正確性、サービス間の比較表現の妥当性、読者が誤解しやすいポイントの解消などの観点で、各サイトの記事内容を横断的に確認する。

高木健太朗氏プロフィール

マイベストプロ北海道 登録専門家。格安SIM・光回線・通信サービス全般を専門とする。光回線の一次代理店にてマネージャーとして開通前後のサポート体制管理を担当、北海道の不動産会社との協業におけるコラボ光の立ち上げに関与した経験あり。監修範囲は、３サイトにおける料金・条件・用語の正確性、サービス間の比較表現の妥当性、読者が誤解しやすいポイントの解消。詳細はマイベストプロ北海道のプロフィールページもあわせて参照されたい。

※上記実務経験は本人提供情報による。

高木健太朗氏コメント

光回線・ホームルーター・ポケット型Wi-Fiは、それぞれ通信方式や料金体系がまったく異なります。月額料金の安さだけでなく、工事の有無、端末代金の支払い方法、キャッシュバックの受取条件、スマホセット割の有無まで含めて比較しなければ、本当に自分に合ったサービスは見えてきません。3サイトの監修を通じて、各領域の特性を踏まえた正確で分かりやすい情報提供に貢献したいと考えています。

今後の展開

今後は、各サイトにおいて以下のようにコンテンツを順次拡充し、読者の意思決定に役立つ情報提供を強化していく方針だ。