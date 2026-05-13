マイナビニュースはこのほど、リカバリーウェアの比較・選び方に特化した情報サイト「マイナビニュース リカバリーウェア比較」を公開した。

マイナビニュース リカバリーウェア比較

同サイトは、整形外科専門医である宮井保尚（みやい・やすなお）医師を監修者として迎え、製品スペック・素材・着用感・価格・期待できる効果について、正確かつ分かりやすく整理。購入を検討するユーザーが、自身の生活リズムや体質に合った一着を選べるよう支援するメディアとなっている。

消費者に商品選択の根拠となる情報を提供

近年、睡眠の質や疲労回復への関心の高まりを背景に、特殊機能繊維を用いた「リカバリーウェア」市場が急速に拡大している。多数のブランドが参入し、選択肢が多様化する一方で、消費者からは「ブランドごとの違いが分からない」「一般医療機器届出の有無や効果の差が分からない」「自分の生活スタイルに合うものが分からない」「価格と効果のバランスをどう判断すべきか分からない」といった声が多く聞かれる。

こうした課題に対し、マイナビニュースでは「医学的知見」と「消費者目線」を両立した一次情報の発信が必要と判断し、整形外科専門医の監修体制のもと本サイトを公開した。

サイト概要

監修者

「マイナビニュース リカバリーウェア比較」では、医療的観点から信頼性ある情報を届けるため、整形外科専門医の宮井保尚氏を監修者として迎えている。

氏名：宮井保尚（みやい・やすなお）／Yasunao Miyai

医療法人 理事長／整形外科専門医

2004年 久留米大学医学部医学科 卒業

医療法人 理事長／整形外科専門医 2004年 久留米大学医学部医学科 卒業 主な資格：日本整形外科学会認定 整形外科専門医／日本整形外科学会認定 リハビリテーション医／日本整形外科学会認定 リウマチ医／日本整形外科学会認定 スポーツ医／日本人工関節学会認定医／日本リハビリテーション学会専門医／麻酔科標榜医

所属学会：日本整形外科学会／日本人工関節学会／日本リハビリテーション学会／日本美容皮膚科学会

運営・所属クリニック：新千歳クリニック（理事長）／レディアス美容クリニック恵比寿／レディアス美容クリニック福岡／南多摩クリニック

【宮井医師コメント】

リカバリーウェアは『着るだけで疲労がすべて取れる魔法の服』ではありません。睡眠環境や血流・体温調整をやさしくサポートし、身体のリカバリーを後押しする“日常使いのケアアイテム”として位置づけて頂くのが正しい理解です。

整形外科の臨床現場では、慢性的な肩こり・腰のはり・筋肉のこわばり、就寝中の冷えなどにお悩みの方が非常に多くいらっしゃいます。

一方で、ウェア単体で症状そのものが消えるわけではなく、ご自身の体質・生活リズム・睡眠の質・運動量に合わせて選び、継続して使うことが何より大切です。

本サイトでは、お悩みやご要望に真摯に向き合い、安全性を最優先に、誇張のない客観的な情報をお届けできるよう監修してまいります。読者のみなさまが『自分に合う一着』に出会い、毎日のコンディショニングに役立てて頂ければ幸いです。

今後の展開

「マイナビニュース リカバリーウェア比較」では今後、取り扱いブランド・カテゴリの拡充に加え、医師監修によるシーン別選び方ガイド、編集部スタッフによる長期着用レビュー・体験記事、整形外科医・睡眠の専門家へのインタビュー連載、季節別・体質別のおすすめモデル特集、一般医療機器届出済モデルの整理と解説などを展開する予定だという。