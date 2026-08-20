コアミックスは、2026年9月7日(月)のゼノンコミックス『呂色麗の冥婚論』(著者：星来)第2巻発売を記念して、全国のアニメイト(通販含む)にて限定フェアを開催する。

■対象コミックス購入で「描き下ろしB6サイズビジュアルボード」をプレゼント

『呂色麗の冥婚論』待望の第2巻発売にあわせ、全国のアニメイト店舗およびアニメイト通販にて限定フェアの開催が決定した。

2026年9月7日(月)から10月6日(火)までの期間中、対象となる『呂色麗の冥婚論』のコミックスを1冊購入するごとに、星来による「描き下ろしB6サイズビジュアルボード(全3種)」がランダムで1枚プレゼントされる。

特典の絵柄は、バカンスを思わせる魅惑的な描き下ろしイラストをはじめ全3種類を用意。ここでしか手に入らないファン必携のアイテムとなっている。

■『呂色麗の冥婚論』2巻発売記念フェア 開催概要

開催期間：2026年9月7日(月)～2026年10月6日(火)

開催店舗：全国アニメイト(通販含む)

特典内容：描き下ろしB6サイズビジュアルボード(全3種)

※期間中、対象商品を1冊購入するごとに1枚プレゼントされる。

※特典はランダム配布となる。

※特典は無くなり次第終了となる。

対象商品：

【9月7日発売】コミック『呂色麗の冥婚論』2巻

【好評発売中】コミック『呂色麗の冥婚論』1巻

■『呂色麗の冥婚論』第2巻

著者：星来

レーベル：ゼノンコミックス

発売日：2026年9月7日(月)

発行・発売：コアミックス

(C)星来／コアミックス