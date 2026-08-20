秋田ケーブルテレビとヨックモックは9月1日、コラボレーション商品「プティ シガール Akita ～Four Seasons Story～」を、秋田県内6拠点で発売する。

プティ シガール Akita ～Four Seasons Story～

同商品は、秋田の魅力を発信するコンセプトショップ「ハチふる SHIBUYA meets AKITA」でのハチ公限定商品が縁で誕生した。パッケージには、「秋田犬の子犬が、秋田の豊かな四季を通じて名所を巡る」という温かみのあるオリジナルストーリーを、秋田ケーブルテレビの企画・プロデュースのもと描き下ろしたイラストを採用した。

個包装にも秋田犬の子犬を採用

缶側面に秋田犬の子犬が角館の桜や大曲の花火、温泉郷、かまくらといった秋田の四季や名所を巡るパノラマデザインが描かれている。

缶の底面には、秋田での子犬時代と、成犬となり渋谷で愛されるハチの姿が対面するデザインを、「スピンオフ」をイメージした強いメッセージ性を持たせて描いた。

購入者には限定のオリジナルステッカーをランダムでプレゼント。売上の一部は秋田犬の保護活動に活用される。

販売場所は、秋田犬ステーション(エリアなかいち)、秋田空港おみやげ広場 あ・えーる、ANA FESTA 大館能代ロビー店、おみやげ処 こまち苑(秋田駅2F)、東北めぐり いろといろ秋田店(秋田駅トピコ2F)、道の駅あきた港 ポートタワー・セリオン。販売拠点は順次拡大予定とのこと。

価格は16本入1,944円。