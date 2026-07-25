この連載では、住宅ローンにまつわる疑問・お悩みに、日本住宅ローン株式会社の担当者が答えます。今回取り上げるのは「住宅価格高騰で50年ローンを勧められました。本当に利用しても大丈夫なのでしょうか?」です。

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住宅ローンにまつわる疑問・お悩み「50年ローン、本当に利用しても大丈夫?」

住宅購入を検討していますが、希望エリアの物件価格が予想以上に高く、当初想定していた予算では難しい状況です。不動産会社からは「50年ローンにすれば月々の返済額を抑えられる」と提案されました。確かに毎月の負担は軽くなるようですが、完済年齢がかなり高くなることに不安があります。住宅価格が高騰する中、50年ローンにはどのようなメリット・デメリットがあるのでしょうか?

日本住宅ローン株式会社の回答

住宅価格は年々上昇しており、希望物件の購入や毎月の返済額を抑えることを目的に、50年ローンを希望するお客様が増えております。返済期間をより長くすることで、月々の返済額を抑えられる点が、最大のメリットと言えます。

一方で、注意すべきデメリットとしては、返済期間が長くなる分、35年返済の住宅ローンと比較して、総返済額が多くなる点が挙げられます。また、金融機関によっては36年以上の返済の場合、金利が上乗せされるケースもあります。さらに、変動金利を選ぶ場合は、長期間にわたって金利上昇リスクを抱えることになります。

現在の返済額であれば問題ないと考えていても、将来的な金利上昇により、返済負担が大幅に増える可能性についても考慮が必要です。そのため、50年ローンを検討する際は、月々の返済額だけで判断するのではなく、将来にわたって無理なく返済を続けられるかという視点も重要です。

最近では、金利上昇の心配がなく、返済額が一定である全期間固定金利を選ばれるお客様も増えてきております。

例えば、当社の「2年待てるローン(フラット極40)」であれば、全期間固定金利でありながら、最長40年までお借入れ可能。35年よりも5年長く、かつ50年よりも低い金利でご利用いただくことができます。

住宅ローンは、物件購入だけが目的ではなく、購入後も無理なく返済を続けられるかが重要です。今後のライフプランを踏まえ、慎重に検討していくことが非常に大切です。