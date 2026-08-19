ジュビロ磐田は19日、当該クラブのサポーター1名による観戦ルール違反行為が確認されたことを報告した。

今回の発表によると、今月16日（日）に開催された『2026／27明治安田J2リーグ第2節 横浜FC vs ジュビロ磐田』において、ジュビロ磐田を応援する観客1名が観戦ルール違反行為に及んだとのこと。当該サポーターに対しては、事実確認を行なった上で、「無期限入場禁止」の処分を科したことを併せて伝えている。

なおジュビロ磐田は、クラブ公式サイトにて「今後、同様の行為が起こらないように、観戦ルールの周知・徹底やセキュリティ体制の再検証を行い、安全・安心なスタジアム運営に努めてまいります」としつつ、「スタジアムにご来場される皆さまには、『Jリーグ共通観戦マナー&ルール』『観戦マナー』を今一度ご確認いただき、観戦時にはルールの順守をお願いいたします」と呼びかけている。

詳細は以下の通り。

2026／27明治安田J2リーグ第2節横浜FC戦における違反行為

▼違反行為内容

侮辱的行為（中指を立てる行為）

▼処分対象

1名

▼事象

「2026／27明治安田J2リーグ第2節 横浜FC vs ジュビロ磐田」の試合中、バックスタンド側観客席において、ジュビロ磐田を応援する観客1名が、ピッチ内に向けて中指を立てる行為を行った。

▼処分内容

無期限入場禁止