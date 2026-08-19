ローソンは8月18日、「ご当地うまいもん祭」を、全国のローソン店舗(「ナチュラルローソン」「ローソンストア100」を除く)で開始した。中国四国地区の約1,500店舗(山口県下関市の一部地域を除く)では、計8品を発売する。

からあげクン 晩餐館 焙煎にんにくたれ味

「ご当地うまいもん祭」では、北海道、東北、関東(北関東甲信越)、関東(南関東)、東海北陸、関西、中国四国、九州の8エリアごとに、地元の有名店の監修商品やご当地の食材を使用したオリジナルの「からあげクン」や「プレミアムロールケーキ」などを発売する。

中国四国地区では、愛媛生まれの「晩餐館」とコラボした「からあげクン 晩餐館 焙煎にんにくたれ味」(298円)や「肉まみれ！牛焼肉炒飯(焙煎にんにくたれ味)」(697円)、鳥取県の大山乳業農協「白バラコーヒー」を使用した3層仕立ての「プレミアムロールケーキ 白バラコーヒー」(265円)、厚焼きたまごが主役の「ご飯より重い！厚焼き玉子の明太マヨネーズおにぎり」(322円)を販売する。

プレミアムロールケーキ 白バラコーヒー

広島発、汁なし担担麺の名店「くにまつ」が監修した花椒が効いた「クセになる刺激！くにまつ監修 冷し汁なし担担麺」(667円)、ゆでたまごをまるごと2個入れた「無敵のデュオ！トンデモたまごのキーマカレーサンド」(451円)、「伯方の塩」を用いた「中までじゅわ～っと 塩メロンクロワッサン(伯方の塩使用)」(194円)も販売する。

クセになる刺激！くにまつ監修 冷し汁なし担担麺

まちかど厨房導入店舗では、チキンライスの上にハンバーグ、とんかつ、目玉焼き風オムレツをトッピングした「まん福洋食ミックス＆チキンライス弁当」(799円)を提供する。