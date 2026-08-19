ローソンは8月18日、「ご当地うまいもん祭」を、全国のローソン店舗(「ナチュラルローソン」「ローソンストア100」を除く)で開始した。近畿地区の約2,500店では、計7品を発売する。

からあげクン くらこん監修 塩こんぶマヨ味

「ご当地うまいもん祭」では、北海道、東北、関東(北関東甲信越)、関東(南関東)、東海北陸、関西、中国四国、九州の8エリアごとに、地元の有名店の監修商品やご当地の食材を使用したオリジナルの「からあげクン」や「プレミアムロールケーキ」などを発売する。

近畿地区では、大阪の老舗食品メーカー「くらこん」監修の「からあげクン くらこん監修 塩こんぶマヨ味」(298円)、「塩こんぶごはん 牛そぼろと卵黄」(214円)、兵庫県の「ケンミン食品」のビーフンを使用した弁当「麻婆ビーフン&唐揚弁当」(599円)、京都発祥の人気ラーメン店「キラメキノトリ」監修の「キラメキノトリ監修 台湾まぜそば」(697円)を販売する。

塩こんぶごはん 牛そぼろと卵黄

キラメキノトリ監修 台湾まぜそば

「ウインナーカツロール(大黒フルーツソース使用)」(205円)は、大阪産(もん)名品に認定されている「大黒フルーツソース」を使用したパン。関西のご当地グルメ「肉吸い」をイメージした「おだしのきいた肉吸い」(397円)も販売する。

おだしのきいた肉吸い

8月17日には、大阪発祥のさつまいもスイーツ専門店「らぽっぽファーム」監修の「らぽっぽファーム監修 お芋クリームプレミアムロールケーキ」(289円)を発売する。