ローソンは8月18日、「ご当地うまいもん祭」を、全国のローソン店舗(「ナチュラルローソン」「ローソンストア100」を除く)で開始した。東海北陸地区の約1,600店舗では、計9品を発売する。

からあげクン ステーキのあさくま監修コーンスープ味

「ご当地うまいもん祭」では、北海道、東北、関東(北関東甲信越)、関東(南関東)、東海北陸、関西、中国四国、九州の8エリアごとに、地元の有名店の監修商品やご当地の食材を使用したオリジナルの「からあげクン」や「プレミアムロールケーキ」などを発売する。

東海北陸地区には、愛知県発祥のステーキハウスチェーン「ステーキのあさくま」監修「からあげクン ステーキのあさくま監修コーンスープ味」(298円)、あさくま名物のプリンをイメージした「ステーキのあさくま監修プリン風プレミアムロールケーキ」(248円)、「Lステーキのあさくま監修 ステーキ風ハンバーグ弁当」(862円)が登場する。

ステーキのあさくま監修プリン風プレミアムロールケーキ

Lステーキのあさくま監修 ステーキ風ハンバーグ弁当

愛知県名古屋市発祥の「風来坊」が監修した「風来坊監修 手羽先風唐揚＆おにぎり弁当」(626円)や、「風来坊監修 手羽先唐揚風チキンカツサンド」(430円)、「風来坊監修 手羽先唐揚風チキンカツバーガー」(265円)も販売する。

風来坊監修 手羽先風唐揚＆おにぎり弁当

風来坊監修 手羽先唐揚風チキンカツサンド

風来坊監修 手羽先唐揚風チキンカツバーガー

「更科監修 冷やしたぬきそば」(646円)は、岐阜県の有名そば店「更科」が監修したそば。

更科監修 冷やしたぬきそば

日本が世界に誇るブランド牛「松阪牛(まつさかうし)」のしぐれ煮を使用した「松阪牛おにぎり」(297円)も販売する。

松阪牛おにぎり

まちかど厨房導入店では、ごはんの上にから揚げをのせ、たっぷりの野菜を使った中華あんをかけた愛知県東海市のご当地グルメ「カイコウ飯」(745円)を販売する。