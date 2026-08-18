「もっと早くやめておけばよかった…」

年齢を重ねた今だからこそ、そう感じることもあるのではないでしょうか。

SNSでは、“やめるべき行動や習慣”をまとめた投稿が話題になることも少なくありません。

そこで今回は、40～59歳のマイナビニュース会員305名を対象に、「30代までにやめておけばよかったこと」を聞いてみました。

すると、健康やお金、仕事、人間関係にまつわるさまざまな後悔の声が寄せられる結果に。

40～50代の人たちは、どのような選択や習慣を振り返って後悔しているのでしょうか。その中でも特に多かった回答をご紹介します。

最も多い後悔は「タバコ(喫煙)をやめなかったこと」

今回のアンケートで特に目立ったのは、「喫煙」に関する後悔の声でした(約20％)。

健康への影響はもちろん、値上げによる金銭的負担を後悔する声も寄せられています。

「喫煙」に関する後悔の声

・タバコ。これだけ値上げすると思わなかった。(奈良県/男性/50歳)

・タバコ。40代になって身体の不調が増えてきた。(広島県/男性/46歳)

・タバコを止めれば良かった。健康にも良くないし、値段がどんどん上がっていく。(埼玉県/男性/50歳)

・タバコ。今更やめられないけどドンドン値段上がって辛い。財布にも肌にも悪い(泣)(滋賀県/女性/48歳)

・タバコを早くやめればよかったです。結局45歳まで吸っていましたが、いま考えるとお金がもったいなかったなと思います。(大阪府/女性/52歳)

「もっと貯金が増えていたかも…」ギャンブルを後悔する声も

次に多かったのは、パチンコやパチスロなどギャンブルに関する後悔でした(約14％)。

「ギャンブル」に関する後悔の声

・パチンコ。負けてばかりで大損したので。(大阪府/男性/55歳)

・ギャンブル。やめてれば、もっと貯金が増えていた。(山形県/男性/50歳)

・パチンコなどのギャンブルをやめて投資に回せばよかった。(静岡県/男性/54歳)

・パチンコが好きでたまにするのだが、若いうちにやめておけばよかったと後悔している。(愛知県/男性/46歳)

・パチンコ、パチスロです。とにかくめちゃくちゃ負けました。時間も無駄だし、もっと子供と遊んでやれば良かったなと思います。(大阪府/男性/51歳)

若い頃は娯楽の一つだったものの、年齢を重ねた今振り返ると、「失ったお金や時間の大きさを実感する」という人が少なくないようです。

転職するかしないか…「仕事」に関する後悔

3番目に多かったのは、仕事に関する後悔の声でした(約12％)。なかでも、転職にまつわるものが目立ちました。

「仕事」に関する後悔の声

・40代で転職したが、もっと若いうちに行動していれば選択肢も多かったのかなと思う。(東京都/男性/44歳)

・転職したいと思いながら、6年も我慢して働き続けた。もっと早く転職しておけば、選択肢も多かったと思う。(岐阜県/男性/46歳)

・転職したかったけど、次のあても無かったから、そのままにした。50代で転職したが、いい会社に出会えたのでもっと早く決断すればよかった。(青森県/男性/55歳)

・転職を繰り返して失敗した。(大阪府/58歳/男性)

・転職をやめておけば良かったと思います。理由は、転職をすればするほど条件が悪くなり、結局新卒で勤めた会社が一番良かったから。(長崎県/男性/56歳)

「現在の仕事に早く見切りをつければよかった」という声が多い一方で、「転職しなければよかった」という逆の意見も見られました。

飲酒や暴飲暴食など「生活習慣」も上位に

飲酒や暴飲暴食、不規則な生活習慣への後悔も多く寄せられました(約11％)。

「生活習慣」に関する後悔の声

・暴飲暴食。結果的に生活習慣病になった。(栃木県/男性/56歳)

・お酒をやめておけば良かった。もっと健康でいられたかもだから。(大阪府/男性/50歳)

・際限無くお酒を飲むこと。職場の親睦会で、楽しくてお酒をガブガブ飲み過ぎたら、取り返しのつかない大失態をしてしまったから。(宮崎県/女性/41歳)

・30代まで偏食気味の食事を摂ることが多かったので、健康面から考えても早めやめるべきだった。(佐賀県/男性/41歳)

・不規則な生活を続けたまま40代になると、熟睡できない体になってしまった。(兵庫県/男性/43歳)

「30代までは大丈夫だった」という生活習慣が、40代以降に健康面の不安として表れているようです。

番外編 「やっておけばよかった」という後悔も

今回のアンケートでは、「やめておけばよかったこと」だけでなく、「もっと早くやっておけばよかった」という声も寄せられました。特に、勉強や資格取得、投資など将来につながる行動への後悔が目立ちました。

「自己投資」に関する声

・資格を取ったり、もっと勉強しておけばよかったと思う。(大阪府/女性/48歳)

・資格の勉強をしておけばよかった。年を重ねるとともに記憶力が衰えてくるので。(埼玉県/男性/59歳)

・集中的に語学を学んでおけば良かったと後悔…。(東京都/男性/58歳)

・英会話の勉強をやっておけば良かった。今からでは辛いので。(埼玉県/男性/56歳)

・もっとパソコン関係に強くなるようにそっちの勉強をしておけば良かった。(兵庫県/男性/49歳)

「お金」に関する声

・今思えば、貯金をしとけばよかった。(埼玉県/男性/46歳)

・投資をなるべく早く始めておけばよかった。(神奈川県/男性/46歳)

・若い頃はお金の使い方が荒く、クレジットカードやローンでの買い物に全く抵抗がなかった｡(佐賀県/男性/58歳)

「恋愛・結婚」に関する声

・結婚しない人とずるずると付き合っていたこと。(京都府/女性/53歳)

・もっと良い人がいるかもとなかなか結婚しなかったこと。(大阪府/女性/53歳)

・30代で結婚したが相手の不倫で離婚した。結婚しなければよかった。(福岡県/男性/42歳)

「人間関係」に関する声

・人に気を遣いすぎること。もっとわがままでも良かったかなと思う。(鹿児島県/女性/52歳)

・周りや親の言うことを気にすること。自分の人生なんだから気を遣わず好きにすればよかった。(神奈川県/女性/52歳)

・親との確執。よく考えたら私にも非があったので、もっと落ち着いて親との対話をすればよかった、と思った。(埼玉県/男性/51歳)

「趣味・娯楽」に関する声

・読書を避けてきたこと。(兵庫県/男性/45歳)

・ゲームかな。時間をかなり消費したと思う。(神奈川県/男性/50歳)

・好きなゲーム作品に関するグッズ集め。もう疲れ果てた…。(広島県/男性/51歳)

一方で「後悔はない」という声も

さまざまな後悔の声が寄せられる一方で、「やめておけばよかったことは特にない」という回答も少なくありませんでした。

「後悔はない」という声

・特にありません。常に前向きな人生でした。(岐阜県/男性/50歳)

・自分で決断したことなので、後悔はしたくない。(三重県/男性/57歳)

・やっておけばよかったと思うことはあったが、やめておけばよかったことは思い浮かばない。(東京都/女性/56歳)

喫煙やギャンブル、転職の決断など、40～50代が振り返って後悔していることはさまざまでした。一方で、「後悔はない」「その時々で最善の選択をしてきた」という声も見られました。

人生に正解はありません。だからこそ、先輩たちのリアルな経験談は、自分自身のこれからを考えるヒントになるかもしれません。

調査概要

・調査時期：2026年8月5日

・調査対象：マイナビニュース会員

・調査数：男女合計305人

・調査方法：インターネットログイン式アンケート

※割合は自由回答を編集部でカテゴリ分類し算出したものです